Из-за раненой лапы лебедя разлучили с партнёром. Вот что произошло через месяц
Прохожие заметили, что лебедь травмировала лапу. Чтобы вылечить птицу, спасателям пришлось разлучить её с партнёром и доставить к ветеринару.
Как сообщает The Dodo, в британском городе Кру на местном озере обитает пара лебедей, которую люди прозвали Бонни и Клайд. В январе прохожие заметили, что Бонни поранила лапу. Были вызваны спасатели.
Прибывшие сотрудники службы спасения попытались забрать лебедя, но это оказалось непросто. Бонни не хотела оставлять Клайда одного и активно сопротивлялась.
В итоге потребовалось четыре человека, чтобы всё-таки поймать самку и отправить её в Центр дикой природы Stapeley Grange.
Поскольку специалисты знают, как опасно разлучать пару лебедей, они постарались вылечить Бонни как можно скорее, однако на полное восстановление птицы понадобился целый месяц.
Когда все процедуры были закончены, а ветеринары убедились, что лебедь полностью поправился, её отвезли к озеру. К счастью, за прошедшее время с Клайдом ничего не случилось, поэтому глазам людей явилась прекрасная картина трогательного воссоединения.
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