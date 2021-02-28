Из-за раненой лапы лебедя разлучили с партнёром. Вот что произошло через месяц

Прохожие заметили, что лебедь травмировала лапу. Чтобы вылечить птицу, спасателям пришлось разлучить её с партнёром и доставить к ветеринару.

Как сообщает The Dodo, в британском городе Кру на местном озере обитает пара лебедей, которую люди прозвали Бонни и Клайд. В январе прохожие заметили, что Бонни поранила лапу. Были вызваны спасатели.