Прямой эфир

Из-за раненой лапы лебедя разлучили с партнёром. Вот что произошло через месяц

28 февраля 2021 11:13
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Прохожие заметили, что лебедь травмировала лапу. Чтобы вылечить птицу, спасателям пришлось разлучить её с партнёром и доставить к ветеринару. 

Как сообщает The Dodo, в британском городе Кру на местном озере обитает пара лебедей, которую люди прозвали Бонни и Клайд. В январе прохожие заметили, что Бонни поранила лапу. Были вызваны спасатели. 

Из-за раненой лапы лебедя разлучили с партнёром. Вот что произошло через месяц -1

Фото: RSPCA

Прибывшие сотрудники службы спасения попытались забрать лебедя, но это оказалось непросто. Бонни не хотела оставлять Клайда одного и активно сопротивлялась. 

Из-за раненой лапы лебедя разлучили с партнёром. Вот что произошло через месяц -4

Фото: RSPCA

В итоге потребовалось четыре человека, чтобы всё-таки поймать самку и отправить её в Центр дикой природы Stapeley Grange. 

Из-за раненой лапы лебедя разлучили с партнёром. Вот что произошло через месяц -7

Фото: RSPCA

Поскольку специалисты знают, как опасно разлучать пару лебедей, они постарались вылечить Бонни как можно скорее, однако на полное восстановление птицы понадобился целый месяц. 

Из-за раненой лапы лебедя разлучили с партнёром. Вот что произошло через месяц -10

Фото: RSPCA

Когда все процедуры были закончены, а ветеринары убедились, что лебедь полностью поправился, её отвезли к озеру. К счастью, за прошедшее время с Клайдом ничего не случилось, поэтому глазам людей явилась прекрасная картина трогательного воссоединения. 

Из-за раненой лапы лебедя разлучили с партнёром. Вот что произошло через месяц -13

Фото: RSPCA

Кстати, ранее мы рассказывали о девушке, которая захотела покормить обезьяну. То, что произошло потом, заставило друзей юной леди плакать от смеха (подробности здесь). 

# Дикие животные # калейдоскоп # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Парень показал свою собаку после стрижки. Кажется, этот поход к грумеру питомец запомнит навсегда
28 февраля 2021 10:15

Парень показал свою собаку после стрижки. Кажется, этот поход к грумеру питомец запомнит навсегда

«За секунду до». Девять фотографий, которые были сделаны за миг до маленькой неприятности
28 февраля 2021 09:09

«За секунду до». Девять фотографий, которые были сделаны за миг до маленькой неприятности

Девушка сияет с обложек журналов и покоряет мир моды. Но всего два года назад она была уборщицей
28 февраля 2021 08:09

Девушка сияет с обложек журналов и покоряет мир моды. Но всего два года назад она была уборщицей