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«В конце месяца возвращается неплохая сумма». Что нужно учесть при выборе банковской карты

30 июля 2020 10:50
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Вероника Кудринецкая, корреспондент:
Карта зарплатная, карта для путешествий, карта для похода в магазин, а сколько у вас дебетовых карточек? У Сурена Багдасарова целых 10! Куда столько?

«В конце месяца возвращается неплохая сумма». Что нужно учесть при выборе банковской карты-1

Сурен Багдасаров:
Каждая карточка имеет свои функции. Есть валютные карточки, есть зарплатная карточка, кредитная карточка, карточки разных банков. Есть у меня платиновая карточка, которой я активно пользуюсь. Перед тем как ее выбрать, я изучал предложения банков, какие имеются, остановился именно на платиновой, потому что в любой стране мира я могу без комиссии снимать практически неограниченные суммы денег.

«В конце месяца возвращается неплохая сумма». Что нужно учесть при выборе банковской карты-4

На одного занятого в экономике страны белоруса приходится три банковские карточки. Всего на руках у жителей нашей страны 15,5 миллионов пластиковых платежных средств. Мотивом для заведения нескольких карточек может быть не только выгода, но и желание обезопасить себя. Сегодня на рынке больше 100 предложений.

«В конце месяца возвращается неплохая сумма». Что нужно учесть при выборе банковской карты-7

Что нужно учесть при выборе банковской карты? Узнаете, посмотрев видеоматериал.

# Банковские карты # Экономика # Вероника Кудринецкая # Сурен Багдасаров # Сергей Якутович # Фотофакт # Экономика

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