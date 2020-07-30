«В конце месяца возвращается неплохая сумма». Что нужно учесть при выборе банковской карты

Вероника Кудринецкая, корреспондент:

Карта зарплатная, карта для путешествий, карта для похода в магазин, а сколько у вас дебетовых карточек? У Сурена Багдасарова целых 10! Куда столько?

Сурен Багдасаров:

Каждая карточка имеет свои функции. Есть валютные карточки, есть зарплатная карточка, кредитная карточка, карточки разных банков. Есть у меня платиновая карточка, которой я активно пользуюсь. Перед тем как ее выбрать, я изучал предложения банков, какие имеются, остановился именно на платиновой, потому что в любой стране мира я могу без комиссии снимать практически неограниченные суммы денег.

На одного занятого в экономике страны белоруса приходится три банковские карточки. Всего на руках у жителей нашей страны 15,5 миллионов пластиковых платежных средств. Мотивом для заведения нескольких карточек может быть не только выгода, но и желание обезопасить себя. Сегодня на рынке больше 100 предложений.