«К уровню прошлого года – это 200 %» В Беларуси появилось первое хозяйство, которое завершило жатву

Новости Беларуси. Рекордный урожай – в рекордные сроки. В сельхозпредприятии «Завидовское» Добрушского района завершили жатву, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это первое в стране хозяйство, которое преодолело финишную черту уборочной кампании 2020 года. Собрать с полей зерновые аграриям удалось всего за 10 дней. Намолот в «Завидовском» в этом году особенно «хлебный» – урожайность составила больше 38 центнеров с гектара.