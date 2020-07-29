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«К уровню прошлого года – это 200 %» В Беларуси появилось первое хозяйство, которое завершило жатву

29 июля 2020 14:35
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Новости Беларуси. Рекордный урожай – в рекордные сроки. В сельхозпредприятии «Завидовское» Добрушского района завершили жатву, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

«К уровню прошлого года – это 200 %» В Беларуси появилось первое хозяйство, которое завершило жатву -1

Это первое в стране хозяйство, которое преодолело финишную черту уборочной кампании 2020 года. Собрать с полей зерновые аграриям удалось всего за 10 дней. Намолот в «Завидовском» в этом году особенно «хлебный» – урожайность составила больше 38 центнеров с гектара. 

«К уровню прошлого года – это 200 %» В Беларуси появилось первое хозяйство, которое завершило жатву -4

Татьяна Белян, директор сельхозпредприятия «Завидовское»:  
Мы очень рады своему полученному урожаю. В копилку района наше предприятие валовый сбор зерна составил 6 514 тонн. При средней урожайности 38,4 центнера с гектара. К уровню прошлого года, можно сказать, это 200 %. Это замечательный результат.

# Уборочная кампания # Экономика # Татьяна Белян # Фотофакт

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