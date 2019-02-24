Итоги работы Минпрома в 2018-м и планы на 2019-й. Репортаж «Недели»

Новости Беларуси. На неделе о работе в 2018 году отчиталось Министерство промышленности, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Объем производства – плюс четверть к вполне успешному 2017-му. Экспорт товаров увеличился на 11 %, при этом в страны Евросоюза поставили продукции на 35 % больше, в Америку – на 40 %. Сальдо положительное. Запасов готовой продукции на складах практически нет. Это если кратко об основных итогах.