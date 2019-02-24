«Я за естественное совершенствование процесса»: Игорь Ляшенко о «переформатировании» Минпрома

Новости Беларуси. Итоговая коллегия Минпрома прошла с участием заместителя премьер-министра Игоря Ляшенко, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Новости Беларуси. Итоговая коллегия Минпрома прошла с участием заместителя премьер-министра Игоря Ляшенко, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Юлия Огнева, СТВ:
Уже некоторое время ведется речь о том, что Министерство промышленности необходимо переформатировать. Называются два варианта. Первый – это создание Министерства промышленной политики. Второй – создание государственной корпорации по примеру Китайской Народной Республики. Скажите, какой вариант сейчас, скажем так, наиболее перспективный?
Игорь Ляшенко, заместитель премьер-министра Беларуси:
Лично мое видение этого года заключается в том, что Министерству промышленности надо разработать детальную политику долгосрочного и среднесрочного развития своих предприятий, обеспечить им поиск инвесторов и оптимизацию производственных процессов с финансовым оздоровлением.
А уже после решения этих задач можно и думать, наверное, над расширением задач Минпрома как более крупной организации Министерства промышленной политики. Я за естественное совершенствование процесса после достижения хороших показателей.
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