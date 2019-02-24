«Я за естественное совершенствование процесса»: Игорь Ляшенко о «переформатировании» Минпрома

Юлия Огнева, СТВ: Уже некоторое время ведется речь о том, что Министерство промышленности необходимо переформатировать. Называются два варианта. Первый – это создание Министерства промышленной политики. Второй – создание государственной корпорации по примеру Китайской Народной Республики. Скажите, какой вариант сейчас, скажем так, наиболее перспективный?

Игорь Ляшенко, заместитель премьер-министра Беларуси:

Лично мое видение этого года заключается в том, что Министерству промышленности надо разработать детальную политику долгосрочного и среднесрочного развития своих предприятий, обеспечить им поиск инвесторов и оптимизацию производственных процессов с финансовым оздоровлением.

А уже после решения этих задач можно и думать, наверное, над расширением задач Минпрома как более крупной организации Министерства промышленной политики. Я за естественное совершенствование процесса после достижения хороших показателей.