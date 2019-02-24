За счёт чего будет развиваться промышленность Беларуси? Рассказывает Павел Утюпин

И если после кризиса он был вполне закономерен, ведь за падением идет подъем, то прирасти к росту (извините за тавтологию) – задача непростая. Тем не менее, план на 2019 год – плюс минимум 4,5 %. За счет чего будем прирастать? Об этом – министр промышленности Павел Утюпин.

Павел Утюпин, министр промышленности Беларуси:

Во-первых, за счет той новой продукции, которую мы производим. И за счет расширения географии продаж. В прошлом году мы поставили в 117 стран мира.

И надо отдать должное, что гораздо большими темпами мы прирастаем в регионах нетрадиционных для нас рынков. Традиционный – рынок евразийского пространства. Естественно, мы не собираемся отсюда уходить, и каждый год мы тоже прирастаем.

Но темпы роста в ту же самую Европу по линии министерства промышленности составили порядка 35 % прироста. То же самое касается Америки. Рынки Азии, рынки Африки.