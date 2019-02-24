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За счёт чего будет развиваться промышленность Беларуси? Рассказывает Павел Утюпин

24 февраля 2019 16:50
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Новости Беларуси. Последние пару-тройку лет предприятия Минпрома демонстрируют стабильный рост, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

И если после кризиса он был вполне закономерен, ведь за падением идет подъем, то прирасти к росту (извините за тавтологию) – задача непростая. Тем не менее, план на 2019 год – плюс минимум 4,5 %. За счет чего будем прирастать? Об этом – министр промышленности Павел Утюпин.

За счёт чего будет развиваться промышленность Беларуси? Рассказывает Павел Утюпин-1

Павел Утюпин, министр промышленности Беларуси:
Во-первых, за счет той новой продукции, которую мы производим. И за счет расширения географии продаж. В прошлом году мы поставили в 117 стран мира.

И надо отдать должное, что гораздо большими темпами мы прирастаем в регионах нетрадиционных для нас рынков. Традиционный – рынок евразийского пространства. Естественно, мы не собираемся отсюда уходить, и каждый год мы тоже прирастаем.

Но темпы роста в ту же самую Европу по линии министерства промышленности составили порядка 35 % прироста. То же самое касается Америки. Рынки Азии, рынки Африки.

# Экспорт # Экономика # Павел Утюпин # Фотофакт

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