Реформирование Минпрома, итоги 2018-го и развитие оршанских предприятий. Интервью с Игорем Ляшенко

Новости Беларуси. Итоговая коллегия Минпрома прошла с участием заместителя премьер-министра Игоря Ляшенко, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Мы попросили Игоря Васильевича подвести итоги работы и обозначить задачи, которые ставит правительство перед промышленным комплексом. Игорь Ляшенко: положительная статистика белорусской промышленности за 2018-й во многом легла на плечи крупных предприятий Юлия Огнева, СТВ:

Открытая экономика Беларуси развивается в основном за счет экспорта. Скажите, удается ли его диверсифицировать? И вообще нужно ли это делать?

Игорь Ляшенко, заместитель премьер-министра Беларуси:

Что касается показателей экспорта, лично мое неудовлетворение предприятиями промышленности вызывают те подходы, которые сегодня существуют в Евразийском союзе, ограничивающие свободу и равенство доступа в продаже техники потребителям. К сожалению, вынужден констатировать, что имевшиеся до подписания Евразийского договора договоренности сегодня видоизменяются. Производители в Российской Федерации имеют поддержку, субсидирование до 25 %. Для белорусских предприятий, не смотря на евразийские договоренности, чтобы иметь какую-то поддержку, сегодня требуется, уже в последующем скорректированными внутрироссийскими документами, уходить на значительную степень локализации.

Юлия Огнева:

То есть не получается выстроить единую промышленную политику? Игорь Ляшенко:

Справедливости, скажу, пока в этом вопросе нет. Поэтому активная работа ведется между правительствами нашим уважаемым послом Владимиром Ильичом. Поэтому тут еще предстоит горячая глубокая работа. Юлия Огнева:

Инвестиционные проекты в целом нам ясны?

Игорь Ляшенко:

Инвестиционные проекты нам ясны. Но мы сегодня говорим о том, что нам надо изменить подход к инвестиционному проекту. В частности, мы понимаем, что предприятиям, которые сегодня не могут выполнить поставленную главой государства задачу диверсификации экспорта (то есть экспорт на дальнее зарубежье не менее 30 %) – мы в ходе мониторинга видим ситуацию, что уровень качества продукции имеет вопросы. Второй блок – что страны, куда бы мы могли поставлять эту продукцию, имеют заградительные пошлины. Тоже тут предстоит наша совместная работа с МИДом. Поэтому мы пришли к договоренности по результатам коллегии. Составить паспорта под инвестиционные проекты, где мы конкретно конкретному инвестору можем сказать, что эту площадку мы предоставляем инвестору. Мы обеспечиваем такими-то полуфабрикатами, такими-то энергоресурсами, гарантируем сохранность подходов. А инвестор может прийти с предложением по инжиниринговому производству этой продукции.