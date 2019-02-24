Реформирование Минпрома, итоги 2018-го и развитие оршанских предприятий. Интервью с Игорем Ляшенко

Новости Беларуси. Итоговая коллегия Минпрома прошла с участием заместителя премьер-министра Игоря Ляшенко, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Новости Беларуси. Итоговая коллегия Минпрома прошла с участием заместителя премьер-министра Игоря Ляшенко, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Мы попросили Игоря Васильевича подвести итоги работы и обозначить задачи, которые ставит правительство перед промышленным комплексом.
Игорь Ляшенко: положительная статистика белорусской промышленности за 2018-й во многом легла на плечи крупных предприятий
Юлия Огнева, СТВ:
Открытая экономика Беларуси развивается в основном за счет экспорта. Скажите, удается ли его диверсифицировать? И вообще нужно ли это делать?
Игорь Ляшенко, заместитель премьер-министра Беларуси:
Что касается показателей экспорта, лично мое неудовлетворение предприятиями промышленности вызывают те подходы, которые сегодня существуют в Евразийском союзе, ограничивающие свободу и равенство доступа в продаже техники потребителям. К сожалению, вынужден констатировать, что имевшиеся до подписания Евразийского договора договоренности сегодня видоизменяются.
Производители в Российской Федерации имеют поддержку, субсидирование до 25 %. Для белорусских предприятий, не смотря на евразийские договоренности, чтобы иметь какую-то поддержку, сегодня требуется, уже в последующем скорректированными внутрироссийскими документами, уходить на значительную степень локализации.
Юлия Огнева:
То есть не получается выстроить единую промышленную политику?
Игорь Ляшенко:
Справедливости, скажу, пока в этом вопросе нет. Поэтому активная работа ведется между правительствами нашим уважаемым послом Владимиром Ильичом. Поэтому тут еще предстоит горячая глубокая работа.
Юлия Огнева:
Инвестиционные проекты в целом нам ясны?
Игорь Ляшенко:
Инвестиционные проекты нам ясны. Но мы сегодня говорим о том, что нам надо изменить подход к инвестиционному проекту. В частности, мы понимаем, что предприятиям, которые сегодня не могут выполнить поставленную главой государства задачу диверсификации экспорта (то есть экспорт на дальнее зарубежье не менее 30 %) – мы в ходе мониторинга видим ситуацию, что уровень качества продукции имеет вопросы.
Второй блок – что страны, куда бы мы могли поставлять эту продукцию, имеют заградительные пошлины. Тоже тут предстоит наша совместная работа с МИДом.
Поэтому мы пришли к договоренности по результатам коллегии. Составить паспорта под инвестиционные проекты, где мы конкретно конкретному инвестору можем сказать, что эту площадку мы предоставляем инвестору. Мы обеспечиваем такими-то полуфабрикатами, такими-то энергоресурсами, гарантируем сохранность подходов. А инвестор может прийти с предложением по инжиниринговому производству этой продукции.
Юлия Огнева:
Не так давно стало известно, что акции Оршанского инструментального завода переданы в собственность МТЗ, а Завода приборов автоматического контроля – БелАЗу. Скажите, как будут дальше развиваться эти предприятия?
Игорь Ляшенко:
Я скажу, что ключ успеха, который мы видим в развитии этих предприятий, в том, что мы включаем ресурс наших крупных предприятий – БелАЗа и МТЗ. Все-таки это состоявшиеся инженерные школы. Это состоявшиеся школы по кадровым ресурсам и, соответственно, культуре производственной. Поэтому мы благодарны Администрации Президента, которая поддержала нас в целях того, чтобы обеспечить скорейшее вхождение этих предприятий в нормальный ритм работы, включение этих предприятий в холдинг.
В рамках холдинга на этих предприятиях будут размещены производства для обеспечения комплектующих этих наших крупных предприятий.
«Я за естественное совершенствование процесса»: Игорь Ляшенко о «переформатировании» Минпрома