Игорь Ляшенко: положительная статистика белорусской промышленности во многом легла на плечи крупных предприятий

Новости Беларуси. Итоговая коллегия Минпрома прошла с участием заместителя премьер-министра Игоря Ляшенко, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Юлия Огнева, СТВ:

Результаты, с которыми белорусская промышленность закончила год, в целом соответствуют тем задачам, которые были поставлены правительством. Но за сухими цифрами, как правило, стратегическое понимание того, что получилось, а что нет. Скажите, что в 2018-м получилось, а что – все-таки не получилось?

Игорь Ляшенко, заместитель премьер-министра Беларуси:

В абсолютном большинстве показатели были выполнены. Это касается объемов производства, достигнутого уровня рентабельности и прочих. Но не могу сказать, что результатами мы удовлетворены. Потому что выполнение этих показателей во многом было обусловлено успешной работой крупных предприятий. Именно на их плечи легла эта положительная статистика. Сегодня в ходе нашего мероприятия мы акцентировали внимание на работе других предприятий, у которых результаты работы не столь положительные.