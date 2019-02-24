Игорь Ляшенко: положительная статистика белорусской промышленности во многом легла на плечи крупных предприятий
Новости Беларуси. Итоговая коллегия Минпрома прошла с участием заместителя премьер-министра Игоря Ляшенко, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Юлия Огнева, СТВ:
Результаты, с которыми белорусская промышленность закончила год, в целом соответствуют тем задачам, которые были поставлены правительством. Но за сухими цифрами, как правило, стратегическое понимание того, что получилось, а что нет. Скажите, что в 2018-м получилось, а что – все-таки не получилось?
Игорь Ляшенко, заместитель премьер-министра Беларуси:
В абсолютном большинстве показатели были выполнены. Это касается объемов производства, достигнутого уровня рентабельности и прочих.
Но не могу сказать, что результатами мы удовлетворены. Потому что выполнение этих показателей во многом было обусловлено успешной работой крупных предприятий. Именно на их плечи легла эта положительная статистика. Сегодня в ходе нашего мероприятия мы акцентировали внимание на работе других предприятий, у которых результаты работы не столь положительные.
Как мы с вами понимаем, только работа всего блока может гарантировать стабильность. Мы вплотную займемся вопросами компетентности экономических, коммерческих служб. Предложено курирующим заместителям провести эту подробную работу, скорректировать бизнес-планы, оценив их, и доложить по итогам первого квартала.
Больше подробностей интервью здесь.