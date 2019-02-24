«Это шаг вперёд»: новый руководитель БелОМО рассказал о важнейшем проекте холдинга

Лазерные, оптико-электронные и оптико-механические системы, прицелы, бинокли, приборы ночного видения, тепловизоры. Продукция востребованная, но экономика предприятия далека от искомой. Ситуацию нужно исправлять.

Александр Мороз, генеральный директор ОАО «БелОМО – ММЗ имени С. И. Вавилова»:

Холдинг БелОМО реализует проект по развитию оптического направления, который входит в перечень важнейших проектов, реализуемых в Республике Беларусь. Реализация этого проекта позволит производить совершенно новую продукцию. Как мы ее называем, интеллектуальную продукцию. Это шаг вперед к совершенно другим технологическим укладам.

Это на базе головной площадки. Ну и туда будут вовлечены предприятия, входящие в холдинг. Прежде всего, наш научно-технический центр ЛЭМТ, который является основным разработчиком оптической продукции в холдинге БелОМО.