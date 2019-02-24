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«Это шаг вперёд»: новый руководитель БелОМО рассказал о важнейшем проекте холдинга

24 февраля 2019 16:50
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Новости Беларуси. Новый руководитель – Александр Мороз – у Белорусского оптико-механического объединения, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Лазерные, оптико-электронные и оптико-механические системы, прицелы, бинокли, приборы ночного видения, тепловизоры. Продукция востребованная, но экономика предприятия далека от искомой. Ситуацию нужно исправлять.

«Это шаг вперёд»: новый руководитель БелОМО рассказал о важнейшем проекте холдинга-1

Александр Мороз, генеральный директор ОАО «БелОМО – ММЗ имени С. И. Вавилова»:
Холдинг БелОМО реализует проект по развитию оптического направления, который входит в перечень важнейших проектов, реализуемых в Республике Беларусь. Реализация этого проекта позволит производить совершенно новую продукцию. Как мы ее называем, интеллектуальную продукцию. Это шаг вперед к совершенно другим технологическим укладам.

Это на базе головной площадки. Ну и туда будут вовлечены предприятия, входящие в холдинг. Прежде всего, наш научно-технический центр ЛЭМТ, который является основным разработчиком оптической продукции в холдинге БелОМО.

# Предприятия Беларуси # Экономика # Александр Мороз # Фотофакт

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