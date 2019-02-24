До 1 мая проблемные предприятия должны представить в Минпром стратегии развития

Новости Беларуси. В системе Министерства промышленности – почти 130 предприятий. Около 40 из них – в сложном финансовом положении, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Сергей Гунько, заместитель министра промышленности Беларуси:

Сегодня необходимо подойти, в первую очередь управляющим компаниям, тем, кто имеет серьезные компетенции, найти ту нишу или тот проект, провести его достаточно углубленный маркетинговый анализ, положить в виде технико-экономического обоснования, внести на Минпром для рассмотрения. По результатам положительного рассмотрения разработать бизнес-план, и мы полностью отфинансируем этот проект.