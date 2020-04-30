Игорь Кудревич: «От налогов могут быть освобождены и вторичные получатели иностранной безвозмездной помощи»

Новости Беларуси. Глава Департамента по гуманитарной деятельности с Президентом обстоятельно обсудили каждое нововведение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Глава Департамента по гуманитарной деятельности с Президентом обстоятельно обсудили каждое нововведение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Во-первых, пересмотрели само понятие безвозмездной помощи. Если раньше под этим понимали только деньги и товары, то теперь еще и услуги и работы, приобретенные за счет таких поступлений.
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Наибольшие изменения коснулись налогообложения – подходы поменяли с учетом интересов каждого белоруса.
Игорь Кудревич, директор Департамента по гуманитарной деятельности Управления делами Президента:
От налогов могут быть освобождены и вторичные получатели иностранной безвозмездной помощи. Что очень важно – единые подходы.
Игорь Кудревич: «Расширяется понятие иностранной безвозмездной помощи»
Принято принципиальное решение плату за регистрацию иностранной помощи взимать только с той части помощи, которая не идет на социальные нужды. Это так называемые общехозяйственные расходы организаций, которые не освобождаются от налогов, таможенных сборов и пошлин.
Говорят, что сумма будет небольшой и пойдет на оплату работы подразделений Департамента, которые непосредственно занимаются консультативной помощью и оформлением документов.
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Кроме того, местная вертикаль власти должна активнее включаться в процесс – всё время говорит Президент. В случае с безвозмездной помощью людям на местах наверняка виднее, кто и куда её использует.