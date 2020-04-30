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Игорь Кудревич: «От налогов могут быть освобождены и вторичные получатели иностранной безвозмездной помощи»

30 апреля 2020 20:02
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Новости Беларуси. Глава Департамента по гуманитарной деятельности с Президентом обстоятельно обсудили каждое нововведение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Кудревич: «От налогов могут быть освобождены и вторичные получатели иностранной безвозмездной помощи»-1

Во-первых, пересмотрели само понятие безвозмездной помощи. Если раньше под этим понимали только деньги и товары, то теперь еще и услуги и работы, приобретенные за счет таких поступлений.

Александр Лукашенко: «Использование безвозмездной помощи из-за рубежа должно быть под жесточайшим контролем»

Наибольшие изменения коснулись налогообложения подходы поменяли с учетом интересов каждого белоруса.

Игорь Кудревич: «От налогов могут быть освобождены и вторичные получатели иностранной безвозмездной помощи»-4

Игорь Кудревич, директор Департамента по гуманитарной деятельности Управления делами Президента:
От налогов могут быть освобождены и вторичные получатели иностранной безвозмездной помощи. Что очень важно – единые подходы.

Игорь Кудревич: «Расширяется понятие иностранной безвозмездной помощи»

Принято принципиальное решение плату за регистрацию иностранной помощи взимать только с той части помощи, которая не идет на социальные нужды. Это так называемые общехозяйственные расходы организаций, которые не освобождаются от налогов, таможенных сборов и пошлин.

Игорь Кудревич: «От налогов могут быть освобождены и вторичные получатели иностранной безвозмездной помощи»-7

Говорят, что сумма будет небольшой и пойдет на оплату работы подразделений Департамента, которые непосредственно занимаются консультативной помощью и оформлением документов.

Новые меры и подходы к использованию гуманитарной помощи в Беларуси. Какие требования выдвинул Александр Лукашенко

Кроме того, местная вертикаль власти должна активнее включаться в процесс всё время говорит Президент. В случае с безвозмездной помощью людям на местах наверняка виднее, кто и куда её использует.

# Налоги # Экономика # Александр Лукашенко # Игорь Кудревич # Алена Сырова # Фотофакт

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