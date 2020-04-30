Игорь Кудревич: «От налогов могут быть освобождены и вторичные получатели иностранной безвозмездной помощи»

Новости Беларуси. Глава Департамента по гуманитарной деятельности с Президентом обстоятельно обсудили каждое нововведение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во-первых, пересмотрели само понятие безвозмездной помощи. Если раньше под этим понимали только деньги и товары, то теперь еще и услуги и работы, приобретенные за счет таких поступлений.

Игорь Кудревич, директор Департамента по гуманитарной деятельности Управления делами Президента:

От налогов могут быть освобождены и вторичные получатели иностранной безвозмездной помощи. Что очень важно – единые подходы.

Игорь Кудревич: «Расширяется понятие иностранной безвозмездной помощи»

Принято принципиальное решение плату за регистрацию иностранной помощи взимать только с той части помощи, которая не идет на социальные нужды. Это так называемые общехозяйственные расходы организаций, которые не освобождаются от налогов, таможенных сборов и пошлин.