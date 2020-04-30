Нацбанк прокомментировал изменения в сфере кредитования

Новости Беларуси. В марте зафиксирован всплеск потребительского кредитования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Нацбанке рассказали, что за месяц физическим лицам было выдано более 1 миллиарда рублей (примерно на 37 % больше, чем в феврале).

Специалисты связывают это в первую очередь с девальвационными ожиданиями, но уже по итогам апреля ожидают существенное снижение спроса на кредиты. С одной стороны, банки по некоторым продуктам ограничили предложение или вообще приостановили выдачу. С другой – кредитополучатели снизили активность и к получению займов подходят более обдуманно и рационально.

Новые правила выдачи микрозаймов начали действовать в Беларуси

Что касается вступающих в силу новшеств по кредитам, то они направлены на защиту прав заемщиков.