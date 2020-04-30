Нацбанк прокомментировал изменения в сфере кредитования
Новости Беларуси. В марте зафиксирован всплеск потребительского кредитования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Нацбанке рассказали, что за месяц физическим лицам было выдано более 1 миллиарда рублей (примерно на 37 % больше, чем в феврале).
Специалисты связывают это в первую очередь с девальвационными ожиданиями, но уже по итогам апреля ожидают существенное снижение спроса на кредиты. С одной стороны, банки по некоторым продуктам ограничили предложение или вообще приостановили выдачу. С другой – кредитополучатели снизили активность и к получению займов подходят более обдуманно и рационально.
Новые правила выдачи микрозаймов начали действовать в Беларуси
Что касается вступающих в силу новшеств по кредитам, то они направлены на защиту прав заемщиков.
Ольга Илюкевич, заместитель начальника главного управления Национального банка:
Изменения, направленные в первую очередь на защиту кредитополучателей, на возможность получения ими достоверной, полной информации для того, чтобы они могли исполнять свои обязательства своевременно и в полном объеме. И в то же время для недопущения чрезмерной нагрузки при кредитовании.
Больше новостей экономики за 30 апреля здесь.