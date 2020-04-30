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Игорь Кудревич: «Расширяется понятие иностранной безвозмездной помощи»

30 апреля 2020 10:40
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Новости Беларуси. Вопросы поступления и использования иностранной безвозмездной помощи рассматриваются 30 апреля на совещании у Александра Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко: «Использование безвозмездной помощи из-за рубежа должно быть под жесточайшим контролем»

Еще в 2018 году по поручению Президента для снижения нагрузки на бюджет правительство совместно с Управделами утвердили комплекс мер по привлечению безвозмездной помощи. В результате наметился рост таких финансовых поступлений из-за рубежа. За последние три года их общий объем составил около 240 миллионов долларов.

Игорь Кудревич: «Расширяется понятие иностранной безвозмездной помощи»-1

В проекте декрета, который вынесен для обсуждения, нашли отражение поручения Президента по изменению порядка регистрации иностранной безвозмездной помощи, освобождения от налогов, сборов, пошлин.

Игорь Кудревич: «Расширяется понятие иностранной безвозмездной помощи»-4

Игорь Кудревич, директор Департамента по гуманитарной деятельности Управления делами Президента:
Расширяется понятие иностранной безвозмездной помощи. Это в том числе будут услуги, работы либо товары, приобретенные за эти деньги, иностранной безвозмездной помощи. Соответственно, меняются подходы к налогообложению иностранной безвозмездной помощи. Учитываются интересы и физических лиц, возможность их обращения за освобождением от налогообложения.

Расширяются права местных исполнительных, распорядительных органов. Они будут выдавать заключения о целесообразности реализации проектов и освобождения от налогообложения и, соответственно, участвовать в контроле за целевым использованием иностранной безвозмездной помощи.

Игорь Кудревич: «Расширяется понятие иностранной безвозмездной помощи»-7

С начала года в качестве безвозмездной помощи в Беларусь поступило почти 20 миллионов долларов. Большая часть средств приходится на организации столицы и Минской области. Около 30 % направляется в другие регионы, в первую очередь пострадавшие от чернобыльской катастрофы – Гомельскую и Могилевскую области.

Как правило, иностранная безвозмездная помощь используется на финансирование строительства, технического оснащения, реконструкции социальных объектов, учреждений здравоохранения и образования.

# Государственная социальная политика # Экономика # Игорь Кудревич # Александр Лукашенко # Фотофакт

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