Игорь Кудревич: «Расширяется понятие иностранной безвозмездной помощи»

Еще в 2018 году по поручению Президента для снижения нагрузки на бюджет правительство совместно с Управделами утвердили комплекс мер по привлечению безвозмездной помощи. В результате наметился рост таких финансовых поступлений из-за рубежа. За последние три года их общий объем составил около 240 миллионов долларов.

Новости Беларуси. Вопросы поступления и использования иностранной безвозмездной помощи рассматриваются 30 апреля на совещании у Александра Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В проекте декрета, который вынесен для обсуждения, нашли отражение поручения Президента по изменению порядка регистрации иностранной безвозмездной помощи, освобождения от налогов, сборов, пошлин.

Игорь Кудревич, директор Департамента по гуманитарной деятельности Управления делами Президента:

Расширяется понятие иностранной безвозмездной помощи. Это в том числе будут услуги, работы либо товары, приобретенные за эти деньги, иностранной безвозмездной помощи. Соответственно, меняются подходы к налогообложению иностранной безвозмездной помощи. Учитываются интересы и физических лиц, возможность их обращения за освобождением от налогообложения.

Расширяются права местных исполнительных, распорядительных органов. Они будут выдавать заключения о целесообразности реализации проектов и освобождения от налогообложения и, соответственно, участвовать в контроле за целевым использованием иностранной безвозмездной помощи.