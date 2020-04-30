Новости экономики за 30.04.2020

С 1 мая ставки уменьшаются почти в восемь раз. Это касается сырой нефти, различных видов бензина, дизельного топлива, бензола, смазочных масел и прочего.

Новости Беларуси. Беларусь резко снижает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Необходимость в таком снижении возникла вследствие обвала нефтяных цен на мировых рынках. Предыдущий раз ставки вывозных пошлин менялись в начале апреля (также в сторону уменьшения).

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ ПЛАТНЫХ ДОРОГ БУДУТ МЕНЬШЕ ПЛАТИТЬ ЗА СОВЕРШЁННЫЕ НАРУШЕНИЯ