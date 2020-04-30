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Новости экономики за 30.04.2020

30 апреля 2020 15:24
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Новости Беларуси. Беларусь резко снижает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

С 1 мая ставки уменьшаются почти в восемь раз. Это касается сырой нефти, различных видов бензина, дизельного топлива, бензола, смазочных масел и прочего.

Новости экономики за 30.04.2020-1

Необходимость в таком снижении возникла вследствие обвала нефтяных цен на мировых рынках. Предыдущий раз ставки вывозных пошлин менялись в начале апреля (также в сторону уменьшения).

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ ПЛАТНЫХ ДОРОГ БУДУТ МЕНЬШЕ ПЛАТИТЬ ЗА СОВЕРШЁННЫЕ НАРУШЕНИЯ

Новости экономики за 30.04.2020-4

Белорусский оператор платных дорог запускает систему, которая поможет пользователям экономить деньги на штрафах. Новый функционал позволит в течение двух часов с момента совершения нарушений оплачивать их по разовому тарифу и таким образом исключить впоследствии взимания по ним платы в увеличенном размере.

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Саму же информацию о зафиксированных системой нарушениях можно получать в виде СМС-уведомлений. Подписаться на них можно самостоятельно в личном кабинете, эта услуга предоставляется бесплатно.

# Нефть в Беларуси # Экономика # Сергей Савицкий # Фотофакт

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