Новости экономики за 30.04.2020

Новости Беларуси. Беларусь резко снижает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
С 1 мая ставки уменьшаются почти в восемь раз. Это касается сырой нефти, различных видов бензина, дизельного топлива, бензола, смазочных масел и прочего.
Необходимость в таком снижении возникла вследствие обвала нефтяных цен на мировых рынках. Предыдущий раз ставки вывозных пошлин менялись в начале апреля (также в сторону уменьшения).
ПОЛЬЗОВАТЕЛИ ПЛАТНЫХ ДОРОГ БУДУТ МЕНЬШЕ ПЛАТИТЬ ЗА СОВЕРШЁННЫЕ НАРУШЕНИЯ
Белорусский оператор платных дорог запускает систему, которая поможет пользователям экономить деньги на штрафах. Новый функционал позволит в течение двух часов с момента совершения нарушений оплачивать их по разовому тарифу и таким образом исключить впоследствии взимания по ним платы в увеличенном размере.
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Саму же информацию о зафиксированных системой нарушениях можно получать в виде СМС-уведомлений. Подписаться на них можно самостоятельно в личном кабинете, эта услуга предоставляется бесплатно.