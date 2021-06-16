Председатель «Беллесбумпрома»: нам удалось не только сохранить, но и нарастить объемы экспорта

Сегодня «Ивацевичдрев» – крупнейшее в стране предприятие по переработке древесины замкнутого цикла. За последние десять лет объемы производства выросли в 14 раз. Конечный продукт – древесно-стружечные плиты, смолы и мебель. Продукция отправляется в десятки стран ближнего и дальнего зарубежья: Россию, Италию, Германию. Причем доля экспорта готовой мебели более 80 %. Сегодня на мировых рынках на фоне пандемии отмечается взрывной рост спроса на такую продукцию, а значит у белорусских производителей есть возможность увеличить прибыль.

Михаил Касько, председатель концерна «Беллесбумпром»:

Нам удалось не только сохранить, но и отчасти нарастить объемы экспорта и в первую очередь мебельной продукции. Потому что существовал и существует в определенной степени отложенный спрос, который мы сегодня готовы, можем и удовлетворяем. И самое важное, мы сегодня ничем не уступаем ведущим мировым производителям в первую очередь в качестве плитной продукции, а она уже служит базой для того, чтобы делать высококачественную мебель.