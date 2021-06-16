Прямой эфир

Председатель «Беллесбумпрома»: нам удалось не только сохранить, но и нарастить объемы экспорта

16 июня 2021 18:44
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Удержать собственную нишу и вдвое увеличить объемы производства. Экономическую стратегию для деревообрабатывающих предприятий обсудили 16 июня в Ивацевичах. Районный центр посетил премьер-министр Роман Головченко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Роман Головченко на «Ивацевичдрев»: мы сейчас способны потребить всю продукцию внутри страны

Председатель «Беллесбумпрома»: нам удалось не только сохранить, но и нарастить объемы экспорта-1

Сегодня «Ивацевичдрев» – крупнейшее в стране предприятие по переработке древесины замкнутого цикла. За последние десять лет объемы производства выросли в 14 раз. Конечный продукт – древесно-стружечные плиты, смолы и мебель. Продукция отправляется в десятки стран ближнего и дальнего зарубежья: Россию, Италию, Германию. Причем доля экспорта готовой мебели более 80 %. Сегодня на мировых рынках на фоне пандемии отмечается взрывной рост спроса на такую продукцию, а значит у белорусских производителей есть возможность увеличить прибыль.

Председатель «Беллесбумпрома»: нам удалось не только сохранить, но и нарастить объемы экспорта-4

Михаил Касько, председатель концерна «Беллесбумпром»:
Нам удалось не только сохранить, но и отчасти нарастить объемы экспорта и в первую очередь мебельной продукции. Потому что существовал и существует в определенной степени отложенный спрос, который мы сегодня готовы, можем и удовлетворяем. И самое важное, мы сегодня ничем не уступаем ведущим мировым производителям в первую очередь в качестве плитной продукции, а она уже служит базой для того, чтобы делать высококачественную мебель.

# Деревообрабатывающие предприятия Беларуси # Экономика # Михаил Касько # Роман Головченко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Роман Головченко на «Ивацевичдрев»: мы сейчас способны потребить всю продукцию внутри страны
16 июня 2021 17:20

Роман Головченко на «Ивацевичдрев»: мы сейчас способны потребить всю продукцию внутри страны

Александр Лукашенко во время рабочей поездки: «Вы ответите за каждый квадратный метр в Орше»
15 июня 2021 22:41

Александр Лукашенко во время рабочей поездки: «Вы ответите за каждый квадратный метр в Орше»

«Говорят, если геном найдут – не возьмут». В чём особенность нового цеха Оршанского мясокомбината?
15 июня 2021 22:29

«Говорят, если геном найдут – не возьмут». В чём особенность нового цеха Оршанского мясокомбината?