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Губернатор Омской области: Беларусь заняла 4-е место среди стран – партнёров региона по итогам 2023-го

25 марта 2024 16:44
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Как белорусский лен, наши санатории и общая история помогают наводить мосты между Минском и Омском? Сегодня, 25 марта, во Дворце Независимости состоялась традиционная встреча нашего Президента с губернатором российского региона, сообщили в программе новости «24 часа» на СТВ. Общение началось с политики и трагических событий, произошедших в Подмосковье. Но в целом переговоры были посвящены будущему: поиск новых точек роста и конкретные договоренности. Белорусская столица настолько приглянулась губернатору Омской области, что он активно занялся поиском авиакомпании, которая сократит расстояние между нашими городами.

Губернатор Омской области – управленец новой формации – руководителей-патриотов. Это мягко, но заметно подчеркивает даже его галстук. Не искать счастья на Западе, а искать новые точки роста на союзном пространстве.

Губернатор Омской области: Беларусь заняла 4-е место среди стран – партнёров региона по итогам 2023-го-1

Виталий Хоценко, губернатор Омской области (Россия):
Республика Беларусь традиционно где-то пятое место занимала до 2022 года включительно. По прошлому году – мы видим статистику 9 месяцев, подведены итоги 2023 года – Беларусь вышла на 4-е место после Казахстана (у нас граница с Казахстаном больше тысячи километров), Китай, Турция, а вот 4-е – Беларусь. Мы видим, что потенциал товарооборота можно и дальше увеличивать. Посмотрим, как поддержать жителей нашего региона, чтобы они выбирали санаторно-курортное лечение как раз на территории Республики Беларусь.

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# Беларусь-Россия # Экономика # Александр Лукашенко # Евгений Пустовой

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