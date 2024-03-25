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Президент и губернатор Омской области обсудили вопросы импортозамещения

25 марта 2024 11:08
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Вопросы безопасности, торгово-экономического сотрудничества и импортозамещения 25 марта обсуждают во Дворце Независимости, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко встретился с губернатором Омской области.

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Президент и губернатор Омской области обсудили вопросы импортозамещения-1

Одно из перспективных направлений взаимодействия – импортозамещение, в том числе в сфере сельского хозяйства. Успешные примеры есть. Омское предприятие разработало автоматизированную систему управления животноводческими фермами. Сегодня продолжается работа по ее внедрению в белорусские хозяйства.

Президент и губернатор Омской области обсудили вопросы импортозамещения-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
В Россию уже поставлено 15 единиц доильного оборудования. К июню этого года после тестовых испытаний еще два комплекта поступят в вашу область. Это будет совместный продукт, произведенный с использованием белорусского оборудования и системы управления, разработанной вашим НИИ. Аналогов этому нет на постсоветском пространстве. И мы рассчитываем на вашу поддержку в продвижении этого совместного продукта.

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Президент и губернатор Омской области обсудили вопросы импортозамещения-7

Президент упомянул и другие успешные совместные проекты, развитие которых необходимо продолжать. Речь про «Омск Карбонат Могилев». Изначально предприятие было ориентировано на поставку продукции в Западную Европу, по понятным причинам вектор продаж сместили в сторону азиатских рынков. Сегодня экспорт налажен более чем в 15 стран. Близится к завершению строительство третьего и четвертого технологических потоков. Их ввод в эксплуатацию обеспечит производство 200 тысяч тонн технического углерода в год. Без внимания в ходе встречи не оставили и вопрос сотрудничества в гуманитарной сфере.

Подробности – в следующих выпусках.

# Беларусь-Россия # Экономика # Александр Лукашенко

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