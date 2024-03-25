Президент и губернатор Омской области обсудили вопросы импортозамещения

Вопросы безопасности, торгово-экономического сотрудничества и импортозамещения 25 марта обсуждают во Дворце Независимости, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко встретился с губернатором Омской области. Лукашенко: нас будут наклонять, качать, ставить на колени – спокойной жизни не дадут. Подробности.

Одно из перспективных направлений взаимодействия – импортозамещение, в том числе в сфере сельского хозяйства. Успешные примеры есть. Омское предприятие разработало автоматизированную систему управления животноводческими фермами. Сегодня продолжается работа по ее внедрению в белорусские хозяйства.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

В Россию уже поставлено 15 единиц доильного оборудования. К июню этого года после тестовых испытаний еще два комплекта поступят в вашу область. Это будет совместный продукт, произведенный с использованием белорусского оборудования и системы управления, разработанной вашим НИИ. Аналогов этому нет на постсоветском пространстве. И мы рассчитываем на вашу поддержку в продвижении этого совместного продукта. Лукашенко – губернатору Омской области: «Нашим ученым есть над чем работать». Подробности.