Президент и губернатор Омской области обсудили вопросы импортозамещения
Вопросы безопасности, торгово-экономического сотрудничества и импортозамещения 25 марта обсуждают во Дворце Независимости, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко встретился с губернатором Омской области.
Лукашенко: нас будут наклонять, качать, ставить на колени – спокойной жизни не дадут. Подробности.
Одно из перспективных направлений взаимодействия – импортозамещение, в том числе в сфере сельского хозяйства. Успешные примеры есть. Омское предприятие разработало автоматизированную систему управления животноводческими фермами. Сегодня продолжается работа по ее внедрению в белорусские хозяйства.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
В Россию уже поставлено 15 единиц доильного оборудования. К июню этого года после тестовых испытаний еще два комплекта поступят в вашу область. Это будет совместный продукт, произведенный с использованием белорусского оборудования и системы управления, разработанной вашим НИИ. Аналогов этому нет на постсоветском пространстве. И мы рассчитываем на вашу поддержку в продвижении этого совместного продукта.
Лукашенко – губернатору Омской области: «Нашим ученым есть над чем работать». Подробности.
Президент упомянул и другие успешные совместные проекты, развитие которых необходимо продолжать. Речь про «Омск Карбонат Могилев». Изначально предприятие было ориентировано на поставку продукции в Западную Европу, по понятным причинам вектор продаж сместили в сторону азиатских рынков. Сегодня экспорт налажен более чем в 15 стран. Близится к завершению строительство третьего и четвертого технологических потоков. Их ввод в эксплуатацию обеспечит производство 200 тысяч тонн технического углерода в год. Без внимания в ходе встречи не оставили и вопрос сотрудничества в гуманитарной сфере.
Подробности – в следующих выпусках.