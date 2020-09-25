Губернатор Ленинградской области высказался о предложении построить совместный терминал в морском порту

Новости Беларуси. Совместный порт и субсидии из российского бюджета на покупку белорусской техники. Это, пожалуй, главный итог встречи Президента Беларуси с губернатором Ленинградской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Диалог начался с взаимных поздравлений. 23 сентября прошла инаугурация Александра Лукашенко, а в середине сентября Александр Дрозденко переизбран на пост губернатора Ленинградской области. Много говорили и о расширении сотрудничества. У региона много общего с Беларусью.
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Блокада Лениграда, как и оккупация Беларуси, продолжалась три года. И мы остались непокоренными. Поэтому понятно, почему одной из первых локаций официального визита Ленинградской области стала площадь Победы.
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Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области России:
У нас строится еще три новых терминала – это универсальные грузы, это минеральные удобрения, это накатные грузы, контейнерные грузы. И надо просто посмотреть – возможно, что можно войти уже в строительство этих терминалов, тем более это открытое акционерное общество, и таким образом тоже удешевить будущие стивидорные услуги, услуги по портовой переработке грузов.
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В городе на Неве сейчас активно реализуется госпрограмма «Чистая вода», и Ленинградская область заинтересована в покупке установок, разработанных белорусскими учеными. А самым крупным портфелем может стать покупка комбинированных белорусских автобусов. Область нуждается в полутора тысячах единиц городского транспорта. 25 сентября Ленинградская делегация посетит «МАЗ».