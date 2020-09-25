Александр Лукашенко: Ленинградцы очень много сделали для того, чтобы поднять из руин наш Минск

Новости Беларуси. Совместный порт и субсидии из российского бюджета на покупку белорусской техники. Это, пожалуй, главный итог встречи Президента Беларуси с губернатором Ленинградской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Диалог начался с взаимных поздравлений. 23 сентября прошла инаугурация Александра Лукашенко, а в середине сентября Александр Дрозденко переизбран на пост губернатора Ленинградской области. Много говорили и о расширении сотрудничества. У региона много общего с Беларусью. Александр Лукашенко вступил в должность Президента Беларуси. Церемония инаугурации: как это было – фотофакт Блокада Ленинграда, как и оккупация Беларуси, продолжалась три года. И мы остались непокоренными. Поэтому понятно, почему одной из первых локаций официального визита Ленинградской области стала площадь Победы.