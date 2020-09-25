Александр Лукашенко: Ленинградцы очень много сделали для того, чтобы поднять из руин наш Минск

Новости Беларуси. Совместный порт и субсидии из российского бюджета на покупку белорусской техники. Это, пожалуй, главный итог встречи Президента Беларуси с губернатором Ленинградской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Совместный порт и субсидии из российского бюджета на покупку белорусской техники. Это, пожалуй, главный итог встречи Президента Беларуси с губернатором Ленинградской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Диалог начался с взаимных поздравлений. 23 сентября прошла инаугурация Александра Лукашенко, а в середине сентября Александр Дрозденко переизбран на пост губернатора Ленинградской области. Много говорили и о расширении сотрудничества. У региона много общего с Беларусью.
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Блокада Ленинграда, как и оккупация Беларуси, продолжалась три года. И мы остались непокоренными. Поэтому понятно, почему одной из первых локаций официального визита Ленинградской области стала площадь Победы.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
У нас есть, что вспомнить, особенно у нас. Ленинградцы и Ленинградская область очень много сделали для того, чтобы поднять из руин наш Минск. Поэтому вы сегодня, как наследник тех людей, по-хозяйски должны взглянуть на город и сказать: мы его содержим в порядке или где-то замечания какие-то. Вы метро нам помогали делать, ученые из вашего региона приехали в Беларусь для того, чтобы развивать науку в Беларуси. Куда ни кинь, все связано, Дмитрий, с Питером. Конечно, зря переименовали город. Знаю, что и вы любили свой Ленинград, и Питер не меньше любите, но вот такая общая история, и мы всегда это помним, я очень часто об этом говорю. И вообще, белорусы, они больше похожи на людей ленинградских, из Северной нашей столицы. Поэтому у нас такие добрые чувства в отношении вас.