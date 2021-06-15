Белковый клевер и сахарная тимофеевка. Какие травы необходимы для корма животным?

Новости Беларуси. Первый укос – время, когда аграрии по всей стране стремятся собрать как можно больше сочной и зеленой травы, чтобы обеспечить поголовье скота полезными кормами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Техника на полях работает на максимальных оборотах, ведь важно не упустить ту самую фазу, когда в ростке больше всего питательных веществ. В Могилевской области травы уже скосили в два раза больше, чем год назад. Урожай первого укоса видела Юлия Мычка. Техника на полях хозяйства «Тишовка» Могилевского района передает эстафету друг другу каждые 15 минут. Ровно столько времени нужно, чтобы заполнить грузовые машины травяной смесью. Белковый клевер и сахарная тимофеевка, приправленные солнечными лучами – идеальное сочетание трав для корма животным.

Дмитрий Смоленкин, механизатор сельхозпредприятия «Тишовка»:

Вот это для коровы самая нормальная еда. Она уже полежала, провялена как положено, закладка зеленой массой в сенаже. Юлия Мычка, корреспондент:

Любят коровы так? Дмитрий Смоленкин:

Очень даже. Как мы еще добавляем консерванты, зимой очень кушают, и получаются больше надои молока.

Михаил Иванов на поле возвращается уже в шестой раз. Двигатель грузовой машины он завел в семь утра, а заглушит к девяти вечера. За смену водитель сделает около 20 рейсов. Такой график работы для него непривычный. Недавно мужчина работал на одном из коммунальных предприятий в Могилеве, но меньше месяца назад сменил не только городскую прописку, но и запись в трудовой книжке.

Михаил Иванов, водитель сельхозпредприятия «Тишовка»:

Пришел сюда месяц назад. Отработал в Могилеве в теплоэнергетике 19 лет. Сложились так обстоятельства, что нужно было отца смотреть. Да и, как говорится – есть такая пословица – где родился там и пригодился. Мне нравится работать на земле.

Травостой первого укоса аграрии нахваливают. Сейчас важно не упустить нужную фазу растения. За лето трава может вырасти несколько раз, но для эффективной кормовой базы важен именно урожай этого дня, когда цветы выкидывают бутоны и трава еще зеленая и сочная, а, значит, максимально наполнена питательными веществами. И да, собрать биомассу – это только полдела. Важно правильно ее заготовить и сохранить.

Юлия Мычка, корреспондент:

Сегодня в хозяйстве «Тишовка» закладывают последнюю сенажную яму с первого укоса. Эта трава пролежит здесь 45 дней и превратится в идеальную пищу для коров.

Так трепетно к заготовке кормов в хозяйстве относятся по одной причине: качество кормовой базы напрямую влияет на производство молока и продуктивность крупного рогатого скота. И даже сейчас, когда часть стада находится на выпасе, тишовские буренки завтракают и ужинают питательным урожаем 2020 года. Сегодня здесь работают над тем, чтобы заготовки корма одного сезона хватало на два года.

Владимир Белый, заместитель директора сельхозпредприятия «Тишовка»:

Мы планируем в этом году: взяли немного выше обязательства себе для перестраховки, чтобы нормально перезимовать. Хотя мы в целом нормально зимуем, неплохо производим и молоко. Тем не менее в этом году мы обязаны заготовить около 40 кормовых единиц на одну голову. На сегодня мы уже подходим к 30 % нашего задания – в ближайшие дни уже выполним.

В планах увеличить и надои. Здешняя корова сейчас дает в сутки 21 литр молока, а хотят 25. И такие цифры не мечты, а реальность, к которой здесь стремятся всеми силами. К эффективному животноводству идут не только через питание. Здоровье животных тоже в приоритете. Вот так сегодня отдыхают телята. Песчаные подушки – один из способов защитить малышей от болезней конечностей.

Владимир Белый:

Вот мы с вами посмотрели на него, он у нас лежит чистый. То есть, опять же, подход к естественным условиям животного, что он сам себя песком вытирает, очищает свой кожный покров.