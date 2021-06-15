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«Если надо что-то где-то упростить, один мне звонок». Кто теперь отвечает за стройку цеха на Оршанском мясокомбинате

15 июня 2021 19:45
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Новости Беларуси. Поручение Президента жесткое – создать все условия для оптимальной скорости работы и достроить цех на Оршанском мясоконсервном заводе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Если надо что-то где-то упростить, один мне звонок». Кто теперь отвечает за стройку цеха на Оршанском мясокомбинате-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Чего не хватает для того, чтобы ты увеличил. Понимаю, что у тебя тут строителей не хватает. Ну, это Исаченко должен тебе решить вопрос, помочь. Что за проблема?

«Если надо что-то где-то упростить, один мне звонок». Кто теперь отвечает за стройку цеха на Оршанском мясокомбинате-3

Антон Шашков, генеральный директор ОАО «Минскводстрой»: 
Нет на сегодня раздела ХС7. Это свиная линия, обвязка, воздухоохладители.

Александр Лукашенко: 
Когда это будет?

«Если надо что-то где-то упростить, один мне звонок». Кто теперь отвечает за стройку цеха на Оршанском мясокомбинате-5

Алексей Акулич, генеральный директор ОАО «Институт Белгипроагропищепром»: 
Это будет через семь дней.

«Провалили. Или я что-то не так говорю?» Почему цех на Оршанском мясокомбинате не успели построить в сроки

Александр Лукашенко: 
Тебя это устраивает?

«Если надо что-то где-то упростить, один мне звонок». Кто теперь отвечает за стройку цеха на Оршанском мясокомбинате-7

Максим Бакуров, и. о. генерального директора Оршанского мясокомбината: 
Нет, Александр Григорьевич. Я хотел бы сказать, чтобы было понятие у всех, что такое холод и вообще технология. Сейчас спешить, что вот, он сдал мне какую-то позицию, и мы начинаем сразу ее делать, а потом – это не столб переварить. Здесь должно технологично работать, чтобы люди здесь работали, а не мучились с этим заводом. Это два месяца установки холода и два месяца пуско-наладки, пускай месяц. Это уже три месяца. Я просто говорю, потому что я буду отвечать за это все.

Александр Лукашенко: 
Да, но он говорит через семь дней.

«Если надо что-то где-то упростить, один мне звонок». Кто теперь отвечает за стройку цеха на Оршанском мясокомбинате-9

Максим Бакуров: 
Полная документация. Два месяца мы ее еще будем устанавливать, делать холод, потому что ему по этой документации нужно закупить оборудование, материалы, все. И потом еще пуско-наладку запустить, чтобы все сошлись в кучу, холод, соединили морозы мне, чтобы мы заработали.

Александр Лукашенко – новому директору Оршанского мясокомбината: «Я к тебе приеду хоть зимой, хоть на Новый год. Шампанское твоё любимое выпьем»

Александр Лукашенко: 
Хорошо, давай договоримся так: в будущий год ты не можешь войти без завода, я к тебе приеду хоть зимой, хоть на Новый год. Значит, вы вдвоем отвечаете за процедуры административные. Надо принять решение волевым образом – принимайте, в том числе по конкурсам, тендерам и так далее. В упрощенном варианте: сегодня пригласили желающих, за сутки решили, чтобы месяцами не тягались там нигде. Вы вдвоем. Если надо что-то где-то упростить, один мне звонок – если надо со мной согласовать – звонок. Если не можешь позвонить, то принимай решение вместе с ним.

# Предприятия Беларуси # Александр Лукашенко # Антон Шашков # Максим Бакуров # Анатолий Исаченко

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