«Если надо что-то где-то упростить, один мне звонок». Кто теперь отвечает за стройку цеха на Оршанском мясокомбинате

Новости Беларуси. Поручение Президента жесткое – создать все условия для оптимальной скорости работы и достроить цех на Оршанском мясоконсервном заводе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Чего не хватает для того, чтобы ты увеличил. Понимаю, что у тебя тут строителей не хватает. Ну, это Исаченко должен тебе решить вопрос, помочь. Что за проблема?

Антон Шашков, генеральный директор ОАО «Минскводстрой»:

Нет на сегодня раздела ХС7. Это свиная линия, обвязка, воздухоохладители. Александр Лукашенко:

Когда это будет?

Алексей Акулич, генеральный директор ОАО «Институт Белгипроагропищепром»:

Это будет через семь дней. «Провалили. Или я что-то не так говорю?» Почему цех на Оршанском мясокомбинате не успели построить в сроки Александр Лукашенко:

Тебя это устраивает?

Максим Бакуров, и. о. генерального директора Оршанского мясокомбината:

Нет, Александр Григорьевич. Я хотел бы сказать, чтобы было понятие у всех, что такое холод и вообще технология. Сейчас спешить, что вот, он сдал мне какую-то позицию, и мы начинаем сразу ее делать, а потом – это не столб переварить. Здесь должно технологично работать, чтобы люди здесь работали, а не мучились с этим заводом. Это два месяца установки холода и два месяца пуско-наладки, пускай месяц. Это уже три месяца. Я просто говорю, потому что я буду отвечать за это все. Александр Лукашенко:

Да, но он говорит через семь дней.