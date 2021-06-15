«Если надо что-то где-то упростить, один мне звонок». Кто теперь отвечает за стройку цеха на Оршанском мясокомбинате

Новости Беларуси. Поручение Президента жесткое – создать все условия для оптимальной скорости работы и достроить цех на Оршанском мясоконсервном заводе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Поручение Президента жесткое – создать все условия для оптимальной скорости работы и достроить цех на Оршанском мясоконсервном заводе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Чего не хватает для того, чтобы ты увеличил. Понимаю, что у тебя тут строителей не хватает. Ну, это Исаченко должен тебе решить вопрос, помочь. Что за проблема?
Антон Шашков, генеральный директор ОАО «Минскводстрой»:
Нет на сегодня раздела ХС7. Это свиная линия, обвязка, воздухоохладители.
Александр Лукашенко:
Когда это будет?
Алексей Акулич, генеральный директор ОАО «Институт Белгипроагропищепром»:
Это будет через семь дней.
«Провалили. Или я что-то не так говорю?» Почему цех на Оршанском мясокомбинате не успели построить в сроки
Александр Лукашенко:
Тебя это устраивает?
Максим Бакуров, и. о. генерального директора Оршанского мясокомбината:
Нет, Александр Григорьевич. Я хотел бы сказать, чтобы было понятие у всех, что такое холод и вообще технология. Сейчас спешить, что вот, он сдал мне какую-то позицию, и мы начинаем сразу ее делать, а потом – это не столб переварить. Здесь должно технологично работать, чтобы люди здесь работали, а не мучились с этим заводом. Это два месяца установки холода и два месяца пуско-наладки, пускай месяц. Это уже три месяца. Я просто говорю, потому что я буду отвечать за это все.
Александр Лукашенко:
Да, но он говорит через семь дней.
Максим Бакуров:
Полная документация. Два месяца мы ее еще будем устанавливать, делать холод, потому что ему по этой документации нужно закупить оборудование, материалы, все. И потом еще пуско-наладку запустить, чтобы все сошлись в кучу, холод, соединили морозы мне, чтобы мы заработали.
Александр Лукашенко – новому директору Оршанского мясокомбината: «Я к тебе приеду хоть зимой, хоть на Новый год. Шампанское твоё любимое выпьем»
Александр Лукашенко:
Хорошо, давай договоримся так: в будущий год ты не можешь войти без завода, я к тебе приеду хоть зимой, хоть на Новый год. Значит, вы вдвоем отвечаете за процедуры административные. Надо принять решение волевым образом – принимайте, в том числе по конкурсам, тендерам и так далее. В упрощенном варианте: сегодня пригласили желающих, за сутки решили, чтобы месяцами не тягались там нигде. Вы вдвоем. Если надо что-то где-то упростить, один мне звонок – если надо со мной согласовать – звонок. Если не можешь позвонить, то принимай решение вместе с ним.