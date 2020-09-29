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Александр Субботин на «Белагро-2020»: мы будем вкладывать в инновационные разработки, в новые продукты

29 сентября 2020 12:58
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Новости Беларуси. 29 сентября начал работу крупнейший специализированный форум «Белагро-2020», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Субботин на «Белагро-2020»: мы будем вкладывать в инновационные разработки, в новые продукты-1

Производители представляют самые современные разработки и технологии в агропромышленной сфере. Новинки представят и флагманы пищевой промышленности.

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Евгений Поболовец, СТВ:
Для участия в форуме заявлено более 360 компаний из 13 стран мира. Организаторы ожидают довольно неплохих результатов по итогу работы форума. Давайте послушаем, что они говорили на открытии выставки.

Александр Субботин на «Белагро-2020»: мы будем вкладывать в инновационные разработки, в новые продукты-4

Александр Субботин, заместитель премьер-министра Беларуси:
Мы будем вкладывать в инновационные разработки, в новые продукты, продукты заданного качества. Это будут новые высокотехнологичные какие-то продукты, это будет совершенствование технологий, которые уже есть.

# Сельское хозяйство # общество # Александр Субботин # Евгений Поболовец # Фотофакт

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