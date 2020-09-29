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Более 500 лошадиных сил. Самый мощный трактор на постсоветском пространстве выглядит так

29 сентября 2020 15:27
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Новости Беларуси. Выставка «Белагро-2020» в 30-й раз начала работу в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мороженое из мяса, картофелесортировальная машина с системой зрения и самый мощный трактор на постсоветском пространстве. Аграрный форум традиционно собрал не только белорусских, но и зарубежных производителей. На форуме в том числе представлены 10 регионов России. Развитие кооперационных связей с российскими партнерами – в фокусе особого внимания.

Более 500 лошадиных сил. Самый мощный трактор на постсоветском пространстве выглядит так-1

Как пример, вот этот трактор производства «Ростсельмаш». Самый мощный на постсоветском пространстве. Под капотом более 500 лошадиных сил. При этом сдвоенные колеса позволяют снижать нагрузку на почву, сохраняя ее для следующего посева, а мощность – тянуть за собой прицепы любых размеров и функционала. Экономия времени и топлива – меньше приходится делать проездок. Произведен трактор в России, но в тесной кооперации с белорусскими партнерами.

Более 500 лошадиных сил. Самый мощный трактор на постсоветском пространстве выглядит так-4

Юрий Смирнов, директор по развитию комбайнового завода «Ростсельмаш»:
Здесь достаточно много и белорусских компонентов, что, считаю, нужно отметить. Например, то, что на виду, – светотехника. Фары, световозвращатели, задние световозвращающие фары – это все делается в Руденске, в Республике Беларусь. На всех наших комбайнах, на тракторах стоят гомельские стекла. Много пластиковых, много датчиков, много резиновых трубочек – все идут в Ростов из Республики Беларусь. Это все идет для кооперации, для того, чтобы наша техника была взаимоинтересна. Как в России она хорошо продается, также чтобы она неплохо продавалась и на белорусской территории в том числе.

Более 500 лошадиных сил. Самый мощный трактор на постсоветском пространстве выглядит так-7

Выставка «Белагро-2020» продлится до 4 октября. Участие в выставке принимают более 360 компаний из 13 стран мира, в том числе Италии, Германии, Франции, России и Китая.

# Сельское хозяйство # общество # Юрий Смирнов # Фотофакт

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