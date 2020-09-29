Иван Крупко: в период пандемии мы выполнили все свои контракты и смогли нарастить объем реализованной продукции

Евгений Поболовец, СТВ: Для участия в форуме заявлено более 360 компаний из 13 стран мира. Организаторы ожидают довольно неплохих результатов по итогу работы форума. Давайте послушаем, что они говорили на открытии выставки.

Иван Крупко, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

Страна реализовала продукты питания в 101 страну мира на сумму 5,5 миллиарда долларов. Сегодня мы по результатам года ожидаем 5,9. Это прирост где-то в 230 миллионов к уровню прошлого года. За счет чего? За счет роста растениеводства, животноводства, дополнительных объемов переработки, получения новых видов продуктов и их объема. Это помогло в этот непростой период пандемии. Когда нарушались интеграционные связи, мы где-то теряли рынки, мы выполнили все свои контракты, выполнили те объемы и смогли еще нарастить на 200 миллионов объем реализованной продукции.