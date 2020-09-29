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Иван Крупко: в период пандемии мы выполнили все свои контракты и смогли нарастить объем реализованной продукции

29 сентября 2020 12:49
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Новости Беларуси. 29 сентября начал работу крупнейший специализированный форум «Белагро-2020», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Иван Крупко: в период пандемии мы выполнили все свои контракты и смогли нарастить объем реализованной продукции-1

Производители представляют самые современные разработки и технологии в агропромышленной сфере. Новинки представят и флагманы пищевой промышленности.

Евгений Поболовец, СТВ:
Для участия в форуме заявлено более 360 компаний из 13 стран мира. Организаторы ожидают довольно неплохих результатов по итогу работы форума. Давайте послушаем, что они говорили на открытии выставки.

Иван Крупко: в период пандемии мы выполнили все свои контракты и смогли нарастить объем реализованной продукции-4

Иван Крупко, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:
Страна реализовала продукты питания в 101 страну мира на сумму 5,5 миллиарда долларов. Сегодня мы по результатам года ожидаем 5,9. Это прирост где-то в 230 миллионов к уровню прошлого года. За счет чего? За счет роста растениеводства, животноводства, дополнительных объемов переработки, получения новых видов продуктов и их объема. Это помогло в этот непростой период пандемии. Когда нарушались интеграционные связи, мы где-то теряли рынки, мы выполнили все свои контракты, выполнили те объемы и смогли еще нарастить на 200 миллионов объем реализованной продукции.    

# Сельское хозяйство # Экономика # Иван Крупко # Евгений Поболовец # Фотофакт

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