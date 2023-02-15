Резко вырос экспорт услуг резидентов свободных экономических зон Беларуси

Экспорт белорусской сельхозпродукции в 2022 году составил более 8 миллиардов долларов. Читайте здесь .

Новости Беларуси. До 4 миллиардов рублей выросла прибыль резидентов белорусских свободных экономических зон от реализации товаров, работ и услуг, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Продукции экспортировали на 8,53 миллиарда рублей. Резко вырос экспорт услуг – сразу на 81,2 % до 99,5 миллиона долларов.

По данным Белстата, сегодня в стране действующими являются 413 резидентов. Количество компаний немного сократилось в сфере строительства и торговли, а вот число представителей обрабатывающей промышленности, транспортной деятельности, сельского, лесного и рыбного хозяйства, напротив, увеличилось. Выручка резидентов «Великого камня» в 2022 году почти удвоилась и достигла 709 миллионов рублей. Чистая прибыль подскочила в 2,5 раза. Резиденты поставляют продукцию в 20 стран.