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Сумма сделок узбекских компаний на белорусской биржевой площадке выросла в 29 раз за год

16 февраля 2023 14:40
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В 29 раз выросла сумма сделок узбекских компаний на белорусской биржевой площадке за 2022 год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ширится круг резидентов Узбекистана, использующих БУТБ, чтобы наладить торговлю новыми товарными позициями.

Сумма сделок узбекских компаний на белорусской биржевой площадке выросла в 29 раз за год-1

Семь узбекских компаний аккредитованы в качестве брокеров – это совершенно новая форма межбиржевого сотрудничества. В перспективе это позволит нарастить товарооборот между нашими странами и получить доступ к другим перспективным рынкам.

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# Беларусь-Узбекистан # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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