Сумма сделок узбекских компаний на белорусской биржевой площадке выросла в 29 раз за год

В 29 раз выросла сумма сделок узбекских компаний на белорусской биржевой площадке за 2022 год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ширится круг резидентов Узбекистана, использующих БУТБ, чтобы наладить торговлю новыми товарными позициями.

Семь узбекских компаний аккредитованы в качестве брокеров – это совершенно новая форма межбиржевого сотрудничества. В перспективе это позволит нарастить товарооборот между нашими странами и получить доступ к другим перспективным рынкам.

О других новостях экономики за 16 февраля читайте здесь.

Подписывайтесь на нас в Telegram!