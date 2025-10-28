Совместная белорусско-китайская лаборатория в области стоматологии открылась в Минске

Новейшие биоматериалы для восстановления зубов, 3D-импланты и современные методы лечения кариеса. Эти и многие другие технологии будут более широко внедряться в Беларуси совместно с китайскими партнерами. Сегодня, 28 октября, в Минске начала работу стоматологическая лаборатория Белорусского государственного медицинского университета и Нанкинского медицинского университета. Ее открытие стало практическим этапом реализации Соглашения о сотрудничестве, подписанного между вузами в 2024 году, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Создание лаборатории направлено на объединение научного потенциала и практического опыта двух стран. Задачи поставлены – улучшить взаимодействие ученых, повысить качество совместного обучения и подготовки научных кадров. Среди приоритетных направлений – исследования в области цифровых технологий и искусственного интеллекта, а также разработка методов профилактики, диагностики и лечения основных стоматологических заболеваний.

Сергей Рубникович, ректор Белорусского государственного медицинского университета: Под эту лабораторию будет использоваться наш наработанный практический опыт различных направлений по профилактике лечения кариеса. Это научные проекты, которые реализовываются у нас в стране и в рамках сотрудничества с Академией наук, и в рамках нашего университета. И будут использоваться образовательные технологии, которые есть в китайской стороне.

Лайкуи Лю, директор научно-исследовательского отдела Школы стоматологии Нанкинского медицинского университета (Китай):

Я очень рад присутствовать сегодня здесь, на открытии совместной стоматологической лаборатории. Это важный момент белорусско-китайского сотрудничества в медицинской сфере. Китай – открытая страна. Мы готовы работать вместе для получения максимальных результатов. Завтра наша делегация примет участие в стоматологическом конгрессе и представит свои разработки.

Минск и Нанкин ведут совместную работу в области стоматологии достаточно давно. В прошлом году наша молодежь на протяжении двух месяцев осваивала китайский опыт. Теперь в Минск на обучение приехали студенты из КНР. Белорусский государственный медицинский университет сотрудничает более чем с двумя десятками китайских вузов. Академическая мобильность, встречи ректоров, участие в конференциях и семинарах – двустороннее взаимодействие расширяется с каждым годом.