В Кремле отреагировали на заявление президента Литвы Гитанаса Науседы о возможном прекращении транзита между Калининградом и остальной Россией. Об этом пишет ТАСС.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что Калининград остается неотъемлемой частью Российской Федерации, и сообщение с регионом будет обеспечиваться в полном объеме.

По словам Пескова, Россия внимательно следит за инициативами литовской стороны и намерена поддерживать стабильные коммуникации с Калининградом.

При этом страны Балтии продолжают проводить антироссийскую политику, регулярно предлагая меры, направленные на ограничение доступа в Калининградскую область. В частности, Литва, ссылаясь на борьбу с контрабандой, предложила ограничить транзит, игнорируя международные обязательства.

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