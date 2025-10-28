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В Кремле отреагировали на планы Литвы помешать транзиту в Калининград

28 октября 2025 11:14
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В Кремле отреагировали на планы Литвы помешать транзиту в Калининград-0

В Кремле отреагировали на заявление президента Литвы Гитанаса Науседы о возможном прекращении транзита между Калининградом и остальной Россией. Об этом пишет ТАСС.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что Калининград остается неотъемлемой частью Российской Федерации, и сообщение с регионом будет обеспечиваться в полном объеме.

По словам Пескова, Россия внимательно следит за инициативами литовской стороны и намерена поддерживать стабильные коммуникации с Калининградом.

При этом страны Балтии продолжают проводить антироссийскую политику, регулярно предлагая меры, направленные на ограничение доступа в Калининградскую область. В частности, Литва, ссылаясь на борьбу с контрабандой, предложила ограничить транзит, игнорируя международные обязательства.

Фото: pixabay

# Дмитрий Песков # Международная политика

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