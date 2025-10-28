Полковник и отец пятерых детей – пообщались с начальником Партизанского РУВД

Татьяна Дроздова: Он очень добрый, внимательный, ответственный. Это такой человек, с которым можно и в разведку пойти, и на край света пойти.

Такой вот он – Сергей Викторович Дроздов, начальник Партизанского РУВД. Человек, про которого его супруга говорит лучшее без тени сомнения. Утро полковника милиции начинается с ответственности за безопасность всего района. Но для него это лишь одна из глав большой жизненной повести. Главная же – его большая семья. А началось все с выбора, сделанного сердцем.

Сергей Дроздов, начальник Партизанского РУВД г. Минска, полковник:

С самого раннего детства я хотел такую профессию, чтобы можно было побольше общаться с людьми, оказывать помощь. О работе милиции я знал только из фильмов, которые смотрел. Но потом уже ближе к осознанному возрасту, к 11 классу, я принял для себя решение, что, наверное, это именно та профессия, которая меня больше всего заинтересовывает.

Могилевчанин не из милицейской династии. Он пришел в профессию по зову души, чтобы помогать людям. Поступил в Академию МВД и окончил ее с красным дипломом. А после распределения в Минск его ждала не только служба, но и судьба.

Сергей Дроздов:

Моя работа очень важная. Я готов отдаваться этой профессии полностью до конца. Уже в органах больше 25 лет, никогда служба не была рутинной.