ГМО, демпинг рынка и глобальное потепление. Всё, что вы хотели знать о белорусской картошке

Новости Беларуси. На полях страны уборка картофеля уже завершилась. Каков новый урожай «второго хлеба» узнаем у гостя студии Новости «24 часа». 13 ноября это генеральный директор научно-практического центра НАН Беларуси по картофелеводству и плодоовощеводству Вадим Маханько. Очень и очень хороший уровень, такого Беларусь никогда не достигала Сергей Прохоров, СТВ:

Как известно, Беларусь традиционный лидер по производству картофеля на душу населения. Скажите, нынешний урожай так же хорош?

Вадим Маханько, генеральный директор НПЦ НАН Беларуси по картофелеводству и плодовоовощеводству:

Он превзошел все ожидания. Даже несмотря на то, что по сравнению с прошлым годом мы посадили картофеля меньше, но валовый сбор прекрасный. А самое главное – мы перешагнули психологический рубеж 30 тонн с гектара. Это очень и очень хороший уровень, такого Беларусь никогда не достигала. Сергей Прохоров:

Благодаря чему такой результат? Вадим Маханько:

Первое: есть такой процесс как концентрация производства, когда меньше производителей, а каждый производитель, который остался на белорусском рынке картофеля, производит больше. То есть сегодня у нас уже четыре хозяйства, которые сажают по 1000 гектаров и более картофеля. Раньше для Беларуси эта была недостижимая цифра.

Сергей Прохоров:

То есть наша картошка, можно сказать, стала более качественной? Вадим Маханько:

И качественнее, и крупнее. Демпинг для нас неприемлем, потому что в Европе очень большие дотации на гектар Сергей Прохоров:

Скажите, какие страны конкурируют с нами в этой сфере? И как мы боремся с конкуренцией? Вадим Маханько:

Дело в том, что всегда с конкуренцией борются двумя методами: или более качественным товаром, или запретительными. Песков: «Картошка в Беларуси очень вкусная»

Сергей Прохоров:

Ну, или более низкими ценами? Вадим Маханько:

Это демпинг. Он для нас неприемлем, потому что в ряде стран Европы – вот, скажем, наша соседка Польша – они там применяют очень большие дотации на производство картофеля. У нас есть определенное количество дотаций на один гектар, но несравнимо с Польшей. Естественно, мы должны своим трудом добиваться более низкой себестоимости и более низкой отпускной цены. Сергей Прохоров:

А что вы можете сказать про экспорт белорусского картофеля? До экспорта миллиона тонн не дотягиваем, но стараемся взять низкой стоимостью и высоким качеством Вадим Маханько:

Приятно то, что имея миллион тонн экспорта в Советском Союзе, мы скатились до какого-то минимума в середине 90-х, но теперь, скажем так, наши ставки растут. Из года в год мы наращиваем поставки и продовольственного, и семенного картофеля за пределы Беларуси.

С этого года очень активно покупает наш картофель Украина (в Украине были крайне неблагоприятные условия для картофеля в текущем году). И рекордное количество: мы поставили 300 тысяч тонн. Конечно, до миллиона мы не дотягиваем, но надеемся, что за счет низкой стоимости и высокого качества мы сможем нарастить поставки картофеля на большее количество рынков: Узбекистан – да, Грузия – да, Казахстан – надеемся. Европейский союз может поставлять к нам картофель, мы в Европейский союз не имеем права Сергей Прохоров:

Вы назвали, в принципе, наших традиционных партнеров, по потреблению картофеля в данном случае. Может быть, новые направления разрабатываются? Вадим Маханько:

Если говорить об экспорте, то пока нам закрыта дорога в Европейский союз, есть запретительные меры. То есть Европейский союз может поставлять к нам картофель, мы в Европейский союз не имеем права. Сергей Прохоров:

Работа ведется в этом направлении?

Вадим Маханько:

Конечно. Министерство сельского хозяйства и Министерство иностранных дел очень активно в данный момент работают над снятием этих запретительных мер. Глобальное потепление. Примерно на 1-1,3 градуса – это плюс 30 новых болезней Сергей Прохоров:

Сейчас много говорят о глобальном потеплении. Возможно, что этот процесс как-то скажется и на наших условиях выращивания и производства картофеля? И мы как бы будем их догонять или даже опережать в будущем каком-то обозримом. Вадим Маханько:

Это палка о двух концах. С одной стороны, да, мы раньше сажаем и иногда можем чуть-чуть попозже убрать. С другой стороны, казалось бы, что такое – температура в Беларуси за последние 30 лет поднялась примерно на 1-1,3 градуса? Это плюс 30 новых болезней, которых раньше у нас не было. Часть болезней вообще африканские, которые через Западную Европу зашли к нам. То есть выращивать картофель с каждым годом становится сложнее. И нужно учитывать то, что картофель – это культура умеренного климата.

С ГМО мы работаем, но на специальном полигоне Сергей Прохоров:

Достаточно актуальная тема, она на слуху постоянно – ГМО. Как вы относитесь к внедрению в продукты питания такой технологии? Используете ли ее при разработке новых сортов картофеля? Вадим Маханько:

Скажу сразу: с ГМО мы работаем. Мы работаем, но у нас есть специальный полигон в отдаленном месте. Он огорожен и под наблюдением. То есть там проводятся только эксперименты. Результаты экспериментов на наши поля в традиционные селекционные программы не идут.

Как вообще придумываются названия для картофеля? Сергей Прохоров:

Летом вы представляли Президенту новый сорт картофеля, тогда он еще был без названия. Уже появилось имя? Вадим Маханько:

Еще рановато об этом говорить. Процесс создания нового сорта можно сравнить с тем, как ребенок идет в школу: первый класс, второй, третий и так далее. И название дается… можно сравнить с выпускным и получением аттестата зрелости: это новый образец, он доказал, что он один из лучших, прошел все тесты, сдал испытания, устойчив, вкусный и урожайный, хорошо хранится – и так по 60 признакам. Сергей Прохоров:

Как вообще придумываются названия для картофеля?