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ГМО, демпинг рынка и глобальное потепление. Всё, что вы хотели знать о белорусской картошке

13 ноября 2019 16:46
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Новости Беларуси. На полях страны уборка картофеля уже завершилась. Каков новый урожай «второго хлеба» узнаем у гостя студии Новости «24 часа». 13 ноября это генеральный директор научно-практического центра НАН Беларуси по картофелеводству и плодоовощеводству Вадим Маханько.

Очень и очень хороший уровень, такого Беларусь никогда не достигала

Сергей Прохоров, СТВ:
Как известно, Беларусь традиционный лидер по производству картофеля на душу населения. Скажите, нынешний урожай так же хорош?

ГМО, демпинг рынка и глобальное потепление. Всё, что вы хотели знать о белорусской картошке-1

Вадим Маханько, генеральный директор НПЦ НАН Беларуси по картофелеводству и плодовоовощеводству:
Он превзошел все ожидания. Даже несмотря на то, что по сравнению с прошлым годом мы посадили картофеля меньше, но валовый сбор прекрасный. А самое главное – мы перешагнули психологический рубеж 30 тонн с гектара. Это очень и очень хороший уровень, такого Беларусь никогда не достигала.

Сергей Прохоров:
Благодаря чему такой результат?

Вадим Маханько:
Первое: есть такой процесс как концентрация производства, когда меньше производителей, а каждый производитель, который остался на белорусском рынке картофеля, производит больше. То есть сегодня у нас уже четыре хозяйства, которые сажают по 1000 гектаров и более картофеля. Раньше для Беларуси эта была недостижимая цифра.

ГМО, демпинг рынка и глобальное потепление. Всё, что вы хотели знать о белорусской картошке-4

Сергей Прохоров:
То есть наша картошка, можно сказать, стала более качественной?

Вадим Маханько:
И качественнее, и крупнее.

Демпинг для нас неприемлем, потому что в Европе очень большие дотации на гектар

Сергей Прохоров:
Скажите, какие страны конкурируют с нами в этой сфере? И как мы боремся с конкуренцией?

Вадим Маханько:
Дело в том, что всегда с конкуренцией борются двумя методами: или более качественным товаром, или запретительными.

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ГМО, демпинг рынка и глобальное потепление. Всё, что вы хотели знать о белорусской картошке-7

Сергей Прохоров:
Ну, или более низкими ценами?

Вадим Маханько:
Это демпинг. Он для нас неприемлем, потому что в ряде стран Европы – вот, скажем, наша соседка Польша – они там применяют очень большие дотации на производство картофеля. У нас есть определенное количество дотаций на один гектар, но несравнимо с Польшей. Естественно, мы должны своим трудом добиваться более низкой себестоимости и более низкой отпускной цены.

Сергей Прохоров:
А что вы можете сказать про экспорт белорусского картофеля?

До экспорта миллиона тонн не дотягиваем, но стараемся взять низкой стоимостью и высоким качеством

Вадим Маханько:
Приятно то, что имея миллион тонн экспорта в Советском Союзе, мы скатились до какого-то минимума в середине 90-х, но теперь, скажем так, наши ставки растут. Из года в год мы наращиваем поставки и продовольственного, и семенного картофеля за пределы Беларуси.

ГМО, демпинг рынка и глобальное потепление. Всё, что вы хотели знать о белорусской картошке-10

С этого года очень активно покупает наш картофель Украина (в Украине были крайне неблагоприятные условия для картофеля в текущем году). И рекордное количество: мы поставили 300 тысяч тонн. Конечно, до миллиона мы не дотягиваем, но надеемся, что за счет низкой стоимости и высокого качества мы сможем нарастить поставки картофеля на большее количество рынков: Узбекистан – да, Грузия – да, Казахстан – надеемся.

Европейский союз может поставлять к нам картофель, мы в Европейский союз не имеем права

Сергей Прохоров:
Вы назвали, в принципе, наших традиционных партнеров, по потреблению картофеля в данном случае. Может быть, новые направления разрабатываются?

Вадим Маханько:
Если говорить об экспорте, то пока нам закрыта дорога в Европейский союз, есть запретительные меры. То есть Европейский союз может поставлять к нам картофель, мы в Европейский союз не имеем права.

Сергей Прохоров:
Работа ведется в этом направлении?

ГМО, демпинг рынка и глобальное потепление. Всё, что вы хотели знать о белорусской картошке-13

Вадим Маханько:
Конечно. Министерство сельского хозяйства и Министерство иностранных дел очень активно в данный момент работают над снятием этих запретительных мер.

Глобальное потепление. Примерно на 1-1,3 градуса – это плюс 30 новых болезней

Сергей Прохоров:
Сейчас много говорят о глобальном потеплении. Возможно, что этот процесс как-то скажется и на наших условиях выращивания и производства картофеля? И мы как бы будем их догонять или даже опережать в будущем каком-то обозримом.

Вадим Маханько:
Это палка о двух концах. С одной стороны, да, мы раньше сажаем и иногда можем чуть-чуть попозже убрать. С другой стороны, казалось бы, что такое – температура в Беларуси за последние 30 лет поднялась примерно на 1-1,3 градуса? Это плюс 30 новых болезней, которых раньше у нас не было. Часть болезней вообще африканские, которые через Западную Европу зашли к нам. То есть выращивать картофель с каждым годом становится сложнее. И нужно учитывать то, что картофель – это культура умеренного климата.

ГМО, демпинг рынка и глобальное потепление. Всё, что вы хотели знать о белорусской картошке-16

С ГМО мы работаем, но на специальном полигоне

Сергей Прохоров:
Достаточно актуальная тема, она на слуху постоянно – ГМО. Как вы относитесь к внедрению в продукты питания такой технологии? Используете ли ее при разработке новых сортов картофеля?

Вадим Маханько:
Скажу сразу: с ГМО мы работаем. Мы работаем, но у нас есть специальный полигон в отдаленном месте. Он огорожен и под наблюдением. То есть там проводятся только эксперименты. Результаты экспериментов на наши поля в традиционные селекционные программы не идут.

ГМО, демпинг рынка и глобальное потепление. Всё, что вы хотели знать о белорусской картошке-19

Как вообще придумываются названия для картофеля?

Сергей Прохоров:
Летом вы представляли Президенту новый сорт картофеля, тогда он еще был без названия. Уже появилось имя?

Вадим Маханько:
Еще рановато об этом говорить. Процесс создания нового сорта можно сравнить с тем, как ребенок идет в школу: первый класс, второй, третий и так далее. И название дается… можно сравнить с выпускным и получением аттестата зрелости: это новый образец, он доказал, что он один из лучших, прошел все тесты, сдал испытания, устойчив, вкусный и урожайный, хорошо хранится – и так по 60 признакам.

Сергей Прохоров:
Как вообще придумываются названия для картофеля?

ГМО, демпинг рынка и глобальное потепление. Всё, что вы хотели знать о белорусской картошке-22

Вадим Маханько:
Это такой же творческий процесс как у любого художника, когда он дает название своей картине, или композитора, когда он дает название симфонии или песне. Примерно так.

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Сергей Прохоров:
Вот мы смотрим на клубень – это его внешний вид, размер, цвет, вкус?

Вадим Маханько:
Наверное, в первую очередь это какое-то внутреннее чувство. Это ассоциация с чем-то. И мы традиционно стараемся, чтобы даже за пределами Беларуси из названия было видно, что это белорусский сорт картофеля.

# Сельское хозяйство # Экономика # Вадим Маханько # Сергей Прохоров # Фотофакт

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