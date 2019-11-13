«Румыния тоже хочет поучиться у Беларуси». В Минске обсуждают развитие конкуренции на отраслевых рынках

Новости Беларуси. Уход от барьеров и избыточного регулирования станут приоритетами программы развития конкуренции, которая готовится в Беларуси. Об этом стало известно 13 ноября на международной встрече, посвященной равновесию на отраслевых рынках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Эксперты из 14 стран обсуждают практику и опыт в различных сферах.

Мероприятие ежегодное, но в этот раз к нему особый интерес. В стране принят ряд документов, стимулирующих здоровую конкуренцию. Это позитивный сигнал для бизнеса и инвесторов.

Подтверждение тому и подписание Меморандума о сотрудничестве в области конкурентной политики между Беларусью и Румынией, с которого стартовала встреча.

Космин Белакуренку, государственный секретарь румынского Совета по конкуренции:

Мы хотели бы сотрудничать с коллегами из Беларуси, обмениваться опытом, передовыми практиками антимонопольных расследований. Это различные вопросы конкуренции в разных отраслях: цифровая экономика, фармацевтика. Наша совместная деятельность будет способствовать взаимообмену. Румыния тоже хочет поучиться у Беларуси.

Владимир Колтович, министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:

Это не пустые документы, они наполнены действиями, потому что при проведении различного рода расследований мы опираемся на них и работаем с нашими коллегами. Сегодня в глобальном мире без взаимодействия антимонопольных органов просто невозможно доказывать нарушения и обеспечивать соблюдение правил конкуренции на глобальных рынках.