Александр Лукашенко рассказал, как пробовал чёрный картофель: «Господи, да на него психологически страшно смотреть»

Новости Беларуси. Военная академия недавно прошла аттестацию как научная организация. Награждена премией правительства за достижения в области качества, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Новости Беларуси. Военная академия недавно прошла аттестацию как научная организация. Награждена премией правительства за достижения в области качества, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Во время общения Президента с курсантами прозвучала просьба поделиться огородными секретами. Как удается выращивать урожаи арбузов, вести приусадебное хозяйство. А главное – зачем?
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Для чего я это делаю, арбузы и другие вещи? Травы, арбузы, картофель и прочее – это проверка ученых. «Товарищ Президент, посмотрите, какие мы герои – создали». А я ведь знаю: они берут эту вилку, что едят люди, и выковыривают каждый на сотке сорняки и прочее. А если 1000 гектаров, там вилкой не повыковыриваешь. Поэтому я говорю: «Вот, возьмите, и в колхозах покажете».
Это первый был этап, но я их сохранил. И сейчас, когда я приезжаю – к примеру, картофель, в институт картофелеводства – они мне начинают: «Уладар», «Скарб», яшчэ якія-небудзь сарта – это суперкартошка.
Даже на прошлой неделе передали мне картофель черный. «Вот картофель один, картофель второй, попробуйте». Повар мне приносит. Я говорю: «А это что?» «Это черный картофель». Думаю, господи, да на него психологически страшно смотреть. Но, думаю, попробую. И, вы знаете, на вкус… Молодцы, как они его! Надо будет еще взять у них этот сорт и посмотреть.
Ну, вот когда они начинают мне о героизме рассказывать, я начинаю думать: ладно, весна, вот участок. Через дорогу, где я живу, 47 гектаров – травы разные, у меня там севооборот свой. Я говорю: «Давай, академик, иди сюда. Посеешь». И, думаю, посмотрю: наши академики просто языком молотят, или они что-то умеют делать. Они не забыли, как эту картошку, этот сорт, который ты взял и рекомендуешь кому-то – как возделывать почву, какие удобрения вносить, как обрабатывать, высевать и потом урожай собирать. То есть я проверяю на этом ученых.