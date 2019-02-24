Александр Лукашенко рассказал, как пробовал чёрный картофель: «Господи, да на него психологически страшно смотреть»

Новости Беларуси. Военная академия недавно прошла аттестацию как научная организация. Награждена премией правительства за достижения в области качества, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Во время общения Президента с курсантами прозвучала просьба поделиться огородными секретами. Как удается выращивать урожаи арбузов, вести приусадебное хозяйство. А главное – зачем? Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Для чего я это делаю, арбузы и другие вещи? Травы, арбузы, картофель и прочее – это проверка ученых. «Товарищ Президент, посмотрите, какие мы герои – создали». А я ведь знаю: они берут эту вилку, что едят люди, и выковыривают каждый на сотке сорняки и прочее. А если 1000 гектаров, там вилкой не повыковыриваешь. Поэтому я говорю: «Вот, возьмите, и в колхозах покажете».

Это первый был этап, но я их сохранил. И сейчас, когда я приезжаю – к примеру, картофель, в институт картофелеводства – они мне начинают: «Уладар», «Скарб», яшчэ якія-небудзь сарта – это суперкартошка. Даже на прошлой неделе передали мне картофель черный. «Вот картофель один, картофель второй, попробуйте». Повар мне приносит. Я говорю: «А это что?» «Это черный картофель». Думаю, господи, да на него психологически страшно смотреть. Но, думаю, попробую. И, вы знаете, на вкус… Молодцы, как они его! Надо будет еще взять у них этот сорт и посмотреть.