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Песков: «Картошка в Беларуси очень вкусная»

05 апреля 2019 14:46
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Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Эта вот – для пюре и драников.

Песков: «Картошка в Беларуси очень вкусная»-1

Владимир Путин, президент Российской Федерации:
Отлично.

Александр Лукашенко:
Там всё внутри упаковано. Своё!

Владимир Путин:
Спасибо.

Песков: «Картошка в Беларуси очень вкусная»-4

Песков: «Картошка в Беларуси очень вкусная»-6

29-е декабря. Кремль. Во время предновогодней встречи Президентов это осталось за кадром. Александр Лукашенко дарит Владимиру Путину картошку, выращенную на собственном подворье. Впрочем, о белорусском качестве знают не только на высшем уровне, отметили в фильме «Знак равенства».

Полностью фильм смотрите здесь

Песков: «Картошка в Беларуси очень вкусная»-9

Максим Рыженков, первый заместитель главы Администрации Президента Республики Беларусь:
Во-первых, мы все видим большие каникулы российские – в наших магазинах очень много россиян. Приезжают на своём транспорте и затовариваются буквально ящиками: квас покупают, воду, колбасу, молочные изделия. И, вообще, бренд белорусского товара стал в России очень уже известным и из моих знакомых очень многие хвалят качество белорусской продукции. И у многих какая-нибудь палка колбасы в холодильнике или банка сгущёнки уж точно находится.

О той самой палке нашей колбасы в холодильнике нам рассказывали и губернаторы самых разных регионов России. О высоком качестве белорусского не раз отзывался и сам президент Путин. Но вернемся к новогодней картошке.

Игорь Позняк, СТВ:
Понравилась ли президенту Путину та самая картошка, которую подарили на Новый год?

Песков: «Картошка в Беларуси очень вкусная»-12

Дмитрий Песков, заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации:
Конечно. Картошка в Беларуси очень вкусная. И такой традиционный обмен подарками происходит регулярно.

Игорь Позняк:
Что-то было приготовлено из неё?

Дмитрий Песков:
Этого я не знаю. Я в домашней кухне, в прямом смысле этого слова, президента не участвую. Но, естественно, сельскохозяйственная продукция Беларуси хорошо известна и она, действительно, высокого качества.

Игорь Позняк:
Несмотря на нюансы некоторые?

Дмитрий Песков:
Нюансы есть везде.

Игорь Позняк:
А в какой плоскости те самые нюансы продуктовые?

Дмитрий Песков:
Продуктовые нюансы такие, что, безусловно, даже в рамках Союзного государства – это, всё-таки, мы говорим о Едином экономическом пространстве – мы должны с уважением относиться к национльным производителям, к тому, чтобы, всё-таки, осуществлялся некий баланс, который позволял бы нам так или иначе защищать интересы своих производителей, не нанося ущерба, конечно, интеграционным процессам и Союзному государству.

# Сельское хозяйство # общество # Дмитрий Песков # Максим Рыженков # Владимир Путин # Александр Лукашенко # Игорь Позняк

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