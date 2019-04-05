Песков: «Картошка в Беларуси очень вкусная»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: Эта вот – для пюре и драников.

29-е декабря. Кремль. Во время предновогодней встречи Президентов это осталось за кадром. Александр Лукашенко дарит Владимиру Путину картошку, выращенную на собственном подворье. Впрочем, о белорусском качестве знают не только на высшем уровне, отметили в фильме «Знак равенства».

Максим Рыженков, первый заместитель главы Администрации Президента Республики Беларусь:

Во-первых, мы все видим большие каникулы российские – в наших магазинах очень много россиян. Приезжают на своём транспорте и затовариваются буквально ящиками: квас покупают, воду, колбасу, молочные изделия. И, вообще, бренд белорусского товара стал в России очень уже известным и из моих знакомых очень многие хвалят качество белорусской продукции. И у многих какая-нибудь палка колбасы в холодильнике или банка сгущёнки уж точно находится.

О той самой палке нашей колбасы в холодильнике нам рассказывали и губернаторы самых разных регионов России. О высоком качестве белорусского не раз отзывался и сам президент Путин. Но вернемся к новогодней картошке.

Игорь Позняк, СТВ:

Понравилась ли президенту Путину та самая картошка, которую подарили на Новый год?