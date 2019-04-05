Песков: «Картошка в Беларуси очень вкусная»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Эта вот – для пюре и драников.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Эта вот – для пюре и драников.
Владимир Путин, президент Российской Федерации:
Отлично.
Александр Лукашенко:
Там всё внутри упаковано. Своё!
Владимир Путин:
Спасибо.
29-е декабря. Кремль. Во время предновогодней встречи Президентов это осталось за кадром. Александр Лукашенко дарит Владимиру Путину картошку, выращенную на собственном подворье. Впрочем, о белорусском качестве знают не только на высшем уровне, отметили в фильме «Знак равенства».
Полностью фильм смотрите здесь
Максим Рыженков, первый заместитель главы Администрации Президента Республики Беларусь:
Во-первых, мы все видим большие каникулы российские – в наших магазинах очень много россиян. Приезжают на своём транспорте и затовариваются буквально ящиками: квас покупают, воду, колбасу, молочные изделия. И, вообще, бренд белорусского товара стал в России очень уже известным и из моих знакомых очень многие хвалят качество белорусской продукции. И у многих какая-нибудь палка колбасы в холодильнике или банка сгущёнки уж точно находится.
О той самой палке нашей колбасы в холодильнике нам рассказывали и губернаторы самых разных регионов России. О высоком качестве белорусского не раз отзывался и сам президент Путин. Но вернемся к новогодней картошке.
Игорь Позняк, СТВ:
Понравилась ли президенту Путину та самая картошка, которую подарили на Новый год?
Дмитрий Песков, заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации:
Конечно. Картошка в Беларуси очень вкусная. И такой традиционный обмен подарками происходит регулярно.
Игорь Позняк:
Что-то было приготовлено из неё?
Дмитрий Песков:
Этого я не знаю. Я в домашней кухне, в прямом смысле этого слова, президента не участвую. Но, естественно, сельскохозяйственная продукция Беларуси хорошо известна и она, действительно, высокого качества.
Игорь Позняк:
Несмотря на нюансы некоторые?
Дмитрий Песков:
Нюансы есть везде.
Игорь Позняк:
А в какой плоскости те самые нюансы продуктовые?
Дмитрий Песков:
Продуктовые нюансы такие, что, безусловно, даже в рамках Союзного государства – это, всё-таки, мы говорим о Едином экономическом пространстве – мы должны с уважением относиться к национльным производителям, к тому, чтобы, всё-таки, осуществлялся некий баланс, который позволял бы нам так или иначе защищать интересы своих производителей, не нанося ущерба, конечно, интеграционным процессам и Союзному государству.