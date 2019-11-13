От развития интернет-вещания до «зелёной» экономики. В каких отраслях планируют сотрудничать Беларусь и Австрия?

Новости Беларуси. Итоги встречи деловых кругов в Вене внушают оптимизм, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Например, БМЗ в копилку товарооборота 2020 года положил договоренности на 100 миллионов евро. Плюс соглашение о сотрудничестве между академиями наук. Мы готовы перенимать опыт. Австрия поможет Беларуси внедрить технологи 5G. «Очень хорошие компетенции». Австрия поможет Беларуси с внедрением технологии 5G В настоящее время страны прорабатывают совместные проекты на общую сумму свыше миллиарда долларов.

Дмитрий Крутой, министр экономики Беларуси:

Им интересно вообще развитие всей инфраструктуры, в том числе широкополосного интернета, оптоволокна. Тем более их оператор А1 в рамках презентации очень много рассказывал о диверсификации своего бизнеса в Беларуси, не только сосредоточившись на мобильной связи, но и строительстве дата-центров – они вкладывают туда десятки миллионов долларов. На развитие солнечной, альтернативной энергетики, на развитие интернет-вещания – видят в этом огромный потенциал.

Владимир Улахович, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты:

У нас действительно огромный потенциал. Мне кажется, мы нашли общее понимание с нашей партнерской палатой. Все-таки сделать акценты на приоритетные направления, там, где мы можем дополнять друг друга, развивать долгосрочные проекты – это технологии индустрии 4.0, логистика (здесь мы можем очень сильно дополнять друг друга), деревообработка.

В нашей стране идет серьезный этап модернизации нашего производства. Есть еще такая тема, как новые технологии или «зеленая» экономика, и IT. Вот если мы в этих направлениях реализуем несколько серьезных, якорных проектов, мы выйдем совершенно на другие цифры.