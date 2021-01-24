Ставка на рассаду с закрытой корневой системой. А вы знали, как происходит возобновление леса?

Новости Беларуси. Хозяйский подход к «зеленому богатству» белорусы демонстрируют не только в рациональной переработке древесины, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Чтобы ценный ресурс оставался возобновляемым, этим самым возобновлением нужно активно заниматься. И в Беларуси в этом явно преуспели: только за последние пять лет леса приросли на 131 тысячу гектаров.

Каждые 10 дней подкормка, журнал ведется, каждый день утром взвешиваешь. Если больше 5 килограмм кассета, значит, уже меньше поливать надо. Если меньше, надо больше полить.

– В прямом смысле слова, как за ребенком уход?

– Конечно.

Владимир Крячко, главный лесничий Гомельского опытного лесхоза:

Да, работая с закрытой корневой системой, мы почувствовали, что в этом направлении надо развиваться и увеличивать объемы выращивания и посадки леса с закрытой корневой системой, потому что приживаемость в лесу намного лучше и рост: в год саженец вырастает в два раза выше, чем с открытой корневой системой.