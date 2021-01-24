Ставка на рассаду с закрытой корневой системой. А вы знали, как происходит возобновление леса?
Новости Беларуси. Хозяйский подход к «зеленому богатству» белорусы демонстрируют не только в рациональной переработке древесины, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Чтобы ценный ресурс оставался возобновляемым, этим самым возобновлением нужно активно заниматься. И в Беларуси в этом явно преуспели: только за последние пять лет леса приросли на 131 тысячу гектаров.
Каждые 10 дней подкормка, журнал ведется, каждый день утром взвешиваешь. Если больше 5 килограмм кассета, значит, уже меньше поливать надо. Если меньше, надо больше полить.
– В прямом смысле слова, как за ребенком уход?
– Конечно.
Традиционные питомники и новационные биофабрики обеспечивают поставки в лесхозы первоклассного посадочного материала. Ставка на выращивание рассады с закрытой корневой системой.
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Александр Добриян, корреспондент:
Это та самая пресловутая закрытая корневая система. Проявила она себя? Сами прочувствовали, что это действительно наше будущее?
Владимир Крячко, главный лесничий Гомельского опытного лесхоза:
Да, работая с закрытой корневой системой, мы почувствовали, что в этом направлении надо развиваться и увеличивать объемы выращивания и посадки леса с закрытой корневой системой, потому что приживаемость в лесу намного лучше и рост: в год саженец вырастает в два раза выше, чем с открытой корневой системой.
Лесовосстановление в Беларуси уже сейчас на 50 % идет селекционным посадочным материалом. И этот показатель продолжает расти. Над тем, чтобы леса будущего в Беларуси были устойчивыми к вредителям и засухам, активно работают генетики и селекционеры. В купе с безотходной деревообработкой это позволит Беларуси в ближайшем будущем в управлении лесным хозяйством выйти на уровень передовых стран.
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