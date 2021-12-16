В 2022 году мировая экономика может столкнуться с новой волной инфляции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По данным исследований, в 2021 году цены растут по всему миру практически по всем направлениям категорий товаров. Даже в непривычной к высокой инфляции Америке индекс потребительских цен 10 декабря побил рекорд с 1982 года, достигая почти 7 %. Фактически рост цен неизбежно «импортируется» из-за рубежа.
В развитых странах показатель разгоняет удорожание сырья. Рост цен на энергоносители надо компенсировать. Производителям проще переложить ценовые издержки на потребителя. Простои из-за карантинов, накопление долгов перед банками, повышенные расходы на топливо, взлет цен на удобрения. Перечислять поводы для роста затрат себестоимости производства можно долго. Очевидно одно – издержки продавцов бьют по кошельку обычных покупателей. Импорт инфляции – процесс, когда производители продуктов и оптовые фирмы не хотят упускать собственную выгоду и подтягивают цены в наших магазинах ближе к мировым.
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