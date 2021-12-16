Новости экономики за 16.12.2021

Новости Беларуси. Как белорусские аграрии комментируют эмбарго на некоторые продукты из западных стран? Почему из-за рубежа мы импортируем не только товары, но и инфляцию и какая отечественная продукция выступает драйвером экспорта Беларуси в Китай?

С деловым обзором дня в программе Новости «24 часа» на СТВ экономический обозреватель Наталья Надольская.