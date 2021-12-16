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Новости экономики за 16.12.2021

16 декабря 2021 17:07
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Новости Беларуси. Как белорусские аграрии комментируют эмбарго на некоторые продукты из западных стран? Почему из-за рубежа мы импортируем не только товары, но и инфляцию и какая отечественная продукция выступает драйвером экспорта Беларуси в Китай?  

С деловым обзором дня в программе Новости «24 часа» на СТВ экономический обозреватель Наталья Надольская.  

Новости экономики за 16.12.2021-1

БЕЛОРУССКИЙ NEWGEN НАЗВАЛИ ЛУЧШИМ ИННОВАЦИОННЫМ ПРОЕКТОМ «СТАРТАП ГОДА – 2021»  

Белорусский стартап – медицинский продукт NewGen – назвали лучшим инновационным проектом. Стартап года выбирали на международной конференции для IT-предпринимателей и венчурных инвесторов. NewGen предлагает решение для анализа ДНК, чтобы определить риски заболеваний человека. Многие участники конкурса впервые представляли свои наработки, получив тем самым уникальный опыт, а инвесторы смогли увидеть эксклюзивные стартапы.  

В Китай увеличатся поставки белорусской продукции. Теперь будем отправлять молоко, сливочное масло и мороженое – подробности здесь.  

Новости экономики за 16.12.2021-4

Официальный курс белорусского рубля по отношению к иностранным валютам.  

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# Экономическая рубрика # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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