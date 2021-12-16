Новости экономики за 16.12.2021

Новости Беларуси. Как белорусские аграрии комментируют эмбарго на некоторые продукты из западных стран? Почему из-за рубежа мы импортируем не только товары, но и инфляцию и какая отечественная продукция выступает драйвером экспорта Беларуси в Китай?
С деловым обзором дня в программе Новости «24 часа» на СТВ экономический обозреватель Наталья Надольская.
БЕЛОРУССКИЙ NEWGEN НАЗВАЛИ ЛУЧШИМ ИННОВАЦИОННЫМ ПРОЕКТОМ «СТАРТАП ГОДА – 2021»
Белорусский стартап – медицинский продукт NewGen – назвали лучшим инновационным проектом. Стартап года выбирали на международной конференции для IT-предпринимателей и венчурных инвесторов. NewGen предлагает решение для анализа ДНК, чтобы определить риски заболеваний человека. Многие участники конкурса впервые представляли свои наработки, получив тем самым уникальный опыт, а инвесторы смогли увидеть эксклюзивные стартапы.
В Китай увеличатся поставки белорусской продукции. Теперь будем отправлять молоко, сливочное масло и мороженое – подробности здесь.