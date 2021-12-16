Лукашенко: разберитесь с руководителями. Слишком много у нас тех, кто занимает антигосударственную позицию

Новости Беларуси. Насыщение рынка и недопустимость роста цен. В условиях экономического давления Запада Александр Лукашенко нацеливает госаппарат на спокойную работу, а сложившуюся ситуацию призывает использовать во благо нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Противодействие санкциям – главная тема совещания у Президента. Во Дворец Независимости приглашены руководители Совмина, обеих палат парламента, Нацбанка, Совбеза и крупнейших белорусских предприятий. Лукашенко об ответе Беларуси на санкции: «Наши контрмеры не нацелены на какую-то мелочную месть». Читайте здесь.

Успешное преодоление всех препонов в том числе будет зависит от того, насколько слаженно сработает госсистема. Дисциплина и исполнительность сейчас важны как никогда. Понятно, что у каждого есть свое мнение, преследовать за него никто, конечно, не собирается, о чем сегодня еще раз сказал Александр Лукашенко. Куда важнее действия. И если они противозаконны и вредоносны для Беларуси, реакция будет соответствующей.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

​Нужна как никогда монолитность и исполнительность. Разберитесь особенно с руководителями: слишком много у нас руководителей, которые занимают антигосударственную позицию. И что удивляет меня (это больше всего в Минске) – руководители учреждений здравоохранения. Уж слишком много «умных» там появилось, которые готовы за премьер-министра работать, за главу Администрации, руководителей парламента – за всех готовы работать. Никто никому не запрещает иметь свою точку зрения. Каждый должен иметь свою точку зрения, и вы ее имеете. Я это воспринимаю как данность. Но, дорогие мои, все мы, сидящие здесь, за этим столом, и руководители, о которых я сказал, ограничены определенными рамками – рамками руководителя.