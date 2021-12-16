Лукашенко: разберитесь с руководителями. Слишком много у нас тех, кто занимает антигосударственную позицию
Новости Беларуси. Насыщение рынка и недопустимость роста цен. В условиях экономического давления Запада Александр Лукашенко нацеливает госаппарат на спокойную работу, а сложившуюся ситуацию призывает использовать во благо нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Противодействие санкциям – главная тема совещания у Президента. Во Дворец Независимости приглашены руководители Совмина, обеих палат парламента, Нацбанка, Совбеза и крупнейших белорусских предприятий.
Лукашенко об ответе Беларуси на санкции: «Наши контрмеры не нацелены на какую-то мелочную месть». Читайте здесь.
Успешное преодоление всех препонов в том числе будет зависит от того, насколько слаженно сработает госсистема. Дисциплина и исполнительность сейчас важны как никогда. Понятно, что у каждого есть свое мнение, преследовать за него никто, конечно, не собирается, о чем сегодня еще раз сказал Александр Лукашенко. Куда важнее действия. И если они противозаконны и вредоносны для Беларуси, реакция будет соответствующей.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Нужна как никогда монолитность и исполнительность. Разберитесь особенно с руководителями: слишком много у нас руководителей, которые занимают антигосударственную позицию. И что удивляет меня (это больше всего в Минске) – руководители учреждений здравоохранения. Уж слишком много «умных» там появилось, которые готовы за премьер-министра работать, за главу Администрации, руководителей парламента – за всех готовы работать. Никто никому не запрещает иметь свою точку зрения. Каждый должен иметь свою точку зрения, и вы ее имеете. Я это воспринимаю как данность. Но, дорогие мои, все мы, сидящие здесь, за этим столом, и руководители, о которых я сказал, ограничены определенными рамками – рамками руководителя.
Если ты хочешь быть абсолютно независимым и призывать к санкциям, воевать против власти и прочее – вон они в Литве, Польше сидят, там еще есть вакансии. Оттуда все больше и больше хотят назад вернуться. Пожалуйста, на те вакансии поезжайте и там призывайте к санкциям. Знаете, что мы там вас не достанем и шесть или восемь лет по новому закону вы не получите. Но, слушайте, если вы руководите коллективом, вы государственные люди (и неважно, частное или государственное предприятие), тем более если вы погоны носите или в государственном аппарате работаете… Слушайте, вы понимаете, где вы находитесь? В противном случае, я уже сколько раз говорил, мы будем расценивать это как предательство.