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Показатель доверия Президенту вырос на 6%. В Беларуси представили результаты масштабного социсследования

16 декабря 2021 11:15
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Новости Беларуси. «Беларусь. Мнение о будущем». В Минске представлены результаты масштабного социологического исследования, в котором приняли участие свыше 10 тысяч респондентов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Специалисты интересовались мнением белорусов по поводу важнейших процессов, происходящих в стране. Уточняли отношение к западным санкциям и нововведениям, которые ждут Беларусь в случае принятия новой Конституции. Также составляли картину доверия руководству страны, армии, церкви, правоохранительным и судебным органам.

Показатель доверия Президенту вырос на 6%. В Беларуси представили результаты масштабного социсследования-1

Так, результаты опроса показали, что Президенту Беларуси доверяют 72,3 % респондентов. Согласно приведенным данным, рейтинг Александра Лукашенко растет – показатель доверия почти на 6 % больше, чем год назад.  

# Социологический опрос # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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