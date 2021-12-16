Показатель доверия Президенту вырос на 6%. В Беларуси представили результаты масштабного социсследования

Новости Беларуси. «Беларусь. Мнение о будущем». В Минске представлены результаты масштабного социологического исследования, в котором приняли участие свыше 10 тысяч респондентов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Специалисты интересовались мнением белорусов по поводу важнейших процессов, происходящих в стране. Уточняли отношение к западным санкциям и нововведениям, которые ждут Беларусь в случае принятия новой Конституции. Также составляли картину доверия руководству страны, армии, церкви, правоохранительным и судебным органам.