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В ЕАЭС стало больше взаиморасчётов в национальной валюте. Растёт роль российского рубля и тенге

16 декабря 2021 17:03
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В Евразийском экономическом союзе растет число взаиморасчетов между государствами в национальных валютах и снижается в долларах США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Большая часть финансовых операций приходится на российский рубль.  

В ЕАЭС стало больше взаиморасчётов в национальной валюте. Растёт роль российского рубля и тенге-1

В то же время растет доля тенге, особенно в торговле Казахстана с Кыргызстаном. Одним из приоритетов «Стратегии-2025» развития стран ЕАЭС является как раз таки дальнейшее повышение роли национальных валют. Рабочая группа ЕЭК внесла ряд предложений по вопросам дедолларизации расчетов во взаимной торговле в ЕАЭС. В частности, это активизация торговых и финансовых потоков между странами.  

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# Валюта # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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