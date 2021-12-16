В ЕАЭС стало больше взаиморасчётов в национальной валюте. Растёт роль российского рубля и тенге

В Евразийском экономическом союзе растет число взаиморасчетов между государствами в национальных валютах и снижается в долларах США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Большая часть финансовых операций приходится на российский рубль.

В то же время растет доля тенге, особенно в торговле Казахстана с Кыргызстаном. Одним из приоритетов «Стратегии-2025» развития стран ЕАЭС является как раз таки дальнейшее повышение роли национальных валют. Рабочая группа ЕЭК внесла ряд предложений по вопросам дедолларизации расчетов во взаимной торговле в ЕАЭС. В частности, это активизация торговых и финансовых потоков между странами.