Есть продукция, но часто нет своей упаковки. Итоги рабочей поездки Александра Лукашенко в Добруш

Новости Беларуси. Понятное дело, от закупок нефти мы никуда не уйдем. И это внешний фактор, от которого так или иначе зависят все открытые экономики – такие, как наша, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Юлия Огнева, СТВ:

Но зависимость в целом все же можно снизить – нужно продавать минимум 70 % от того, что производим, и уменьшить импорт настолько, насколько это возможно. Понятно, что если не растут у нас бананы, то и не вырастут – надо покупать. Но когда можно у себя сделать то, что покупается за границей, причем сделать дешевле – почему нет?

Вопрос импортозамещения стал центральным в ходе рабочей поездки Президента в Добруш. Первой точкой в маршруте главы государства стала Добрушская бумажная фабрика «Герой труда». Это одно из старейших предприятий страны, в этом году 150 лет со дня ее основания. Вот так она выглядит.

Не все здесь гладко. Фабрика реализует один из наиболее проблемных на сегодня в стране инвестпроектов – строительство завода по выпуску мелованных и немелованных видов картона. Производство должно было заработать еще пять лет назад, но подвел генподрядчик. Чтобы все-таки запустить завод и начать замещать импорт, нужно около 83 миллионов долларов.

Решение о поддержке будет принимать глава государства, для этого он лично приехал на предприятие. Впрочем, это не единственная точка маршрута Президента – экспромтом он также побывал на фарфоровой фабрике. С подробностями Евгений Пустовой.

Евгений Пустовой, корреспондент:

По одежке встречают. Применительно к товарам – по упаковке. У нас есть качественная кондитерка и молочка, но зачастую нет своей упаковки. Лес, переспелый или заготовленный, но не переработанный есть, а упаковки нет. Даже бумажное производство есть, а своей упаковки нет. Вот и реакция Президента на это.

«Это безобразие. Всё это надо делать у себя». Александр Лукашенко в Добруше Это если коротко и емко. А еще глава государства ко всему относится въедливо, поэтому инспектирует деревообрабатывающую отрасль. Итог зачастую печальный. Борисов, Ивацевичи – список можно продолжать. Не умеем мы ценить то, что у нас есть – древесину и возможности. Так получилось и с «Героем труда». Здесь восьмой год никак не запустят современное производство мелованного блестящего картона.

Ромас Радевич, директор филиала «Добрушская бумажная фабрика «Герой труда»:

Продукт надо не только изготовить, но и уметь продать. А для того, чтобы продать, надо его красиво запаковать. Так вот вся красивая упаковка, которая есть в мире, это и есть упаковка, которая сделана на мелованном картоне.

Сейчас градообразующая фабрика Добруша на слуху из-за проблем. Необходима модернизация, а она затянулась на годы. Президент Беларуси с рабочей поездкой в Добруше: давайте сейчас начнём работать, чего мы будем откладывать Эта поездка главы государства в Добруш (говорят, первая в истории райцентра) должна настроить на рабочий лад. Импортозамещение – это посыл и в целом промышленной политики Беларуси, и этой рабочей поездки нашего Президента на восток Гомельской области. Многое из того, что тут закупили, можно было бы произвести самим.

Александр Лукашенко: «Ни в коем случае мы на это валюту тратить не будем» Президенту подготовили плакаты и макет нового завода. Работать продолжают на старом. Если верить цифрам на бумаге, современное производство поднимет экспорт и производительность труда в несколько (а значит, и зарплаты).

Евгений Пустовой:

Но и старые площади «стирать» с бумажного производства не стоит. Там работают раритетные машины из позапрошлого века. Правда, за нынешними показателям энергоемкости и производительности им уже не угнаться. Руководство «Беллесбумпрома» – за музей, Президент – за новые технологии. Александр Лукашенко: у нас сейчас неосвоенных кредитов китайских хватает, но мы не знаем, что за эти деньги построить

Музей, конечно, создавать надо, и промышленный туризм развивать. Но то, что увидел глава государства на градообразующем и брендовом предприятии, не впечатляет. «Бумажной столицей» Добруш стал с доброй руки Паскевича. Князю здесь даже памятник стоит. А сейчас и современный завод может превратится в памятник. Здание отапливают, чтобы не загубить дорогостоящее оборудование.

Евгений Пустовой:

По мнению руководства завода, подвели подрядчики: китайцы не справились – недоделки устранят австрийцы. Но не стоит слишком доверять иностранным, пусть и корпорациям. А то из-за ротозейства на местах и в ведомствах проблемы вынуждены решать на самом высоком уровне. Александр Лукашенко: у меня с Си Цзиньпином будет очень серьёзный разговор по этим вот недоделкам китайских компаний

Пока красивые виды Добруша вынуждены печатать на других предприятиях, хотя в городе есть свое. Глава государства решил: тянуть резину с производством картона не будут. В итоге в одной локации создадут сразу два завода. Сделают то, что не смогли за годы советской власти. Государство поможет завершить модернизацию. Дедлайн определен. Президент Беларуси: К концу года фабрика в Добруше выйдет на работу в нормальном режиме

Александр Лукашенко приехал в Добруш, чтобы сделать жизнь людей лучше. Поэтому с одного градообразующего предприятия внепланово отправился еще на одно хрупкое производство райцентра. Евгений Пустовой:

Хрупкость экономических показателей фарфорового завода из-за возросшего импорта посуды. А все доходы – в модернизацию, необходимо держать марку и бренд. Два из трех сервизов экспортируют. Фарфор – самая элитная керамика.