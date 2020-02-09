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Есть продукция, но часто нет своей упаковки. Итоги рабочей поездки Александра Лукашенко в Добруш

09 февраля 2020 16:51
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Новости Беларуси. Понятное дело, от закупок нефти мы никуда не уйдем. И это внешний фактор, от которого так или иначе зависят все открытые экономики – такие, как наша, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Юлия Огнева, СТВ:
Но зависимость в целом все же можно снизить – нужно продавать минимум 70 % от того, что производим, и уменьшить импорт настолько, насколько это возможно. Понятно, что если не растут у нас бананы, то и не вырастут – надо покупать. Но когда можно у себя сделать то, что покупается за границей, причем сделать дешевле – почему нет?

Есть продукция, но часто нет своей упаковки. Итоги рабочей поездки Александра Лукашенко в Добруш-1

Вопрос импортозамещения стал центральным в ходе рабочей поездки Президента в Добруш. Первой точкой в маршруте главы государства стала Добрушская бумажная фабрика «Герой труда». Это одно из старейших предприятий страны, в этом году 150 лет со дня ее основания. Вот так она выглядит.

Есть продукция, но часто нет своей упаковки. Итоги рабочей поездки Александра Лукашенко в Добруш-4

Не все здесь гладко. Фабрика реализует один из наиболее проблемных на сегодня в стране инвестпроектов – строительство завода по выпуску мелованных и немелованных видов картона. Производство должно было заработать еще пять лет назад, но подвел генподрядчик. Чтобы все-таки запустить завод и начать замещать импорт, нужно около 83 миллионов долларов.

Есть продукция, но часто нет своей упаковки. Итоги рабочей поездки Александра Лукашенко в Добруш-7

Решение о поддержке будет принимать глава государства, для этого он лично приехал на предприятие. Впрочем, это не единственная точка маршрута Президента – экспромтом он также побывал на фарфоровой фабрике.

С подробностями Евгений Пустовой.

Есть продукция, но часто нет своей упаковки. Итоги рабочей поездки Александра Лукашенко в Добруш-10

Евгений Пустовой, корреспондент:
По одежке встречают. Применительно к товарам – по упаковке. У нас есть качественная кондитерка и молочка, но зачастую нет своей упаковки. Лес, переспелый или заготовленный, но не переработанный есть, а упаковки нет. Даже бумажное производство есть, а своей упаковки нет. Вот и реакция Президента на это.

Есть продукция, но часто нет своей упаковки. Итоги рабочей поездки Александра Лукашенко в Добруш-13

«Это безобразие. Всё это надо делать у себя». Александр Лукашенко в Добруше

Это если коротко и емко. А еще глава государства ко всему относится въедливо, поэтому инспектирует деревообрабатывающую отрасль. Итог зачастую печальный. Борисов, Ивацевичи – список можно продолжать. Не умеем мы ценить то, что у нас есть – древесину и возможности. Так получилось и с «Героем труда». Здесь восьмой год никак не запустят современное производство мелованного блестящего картона.

Есть продукция, но часто нет своей упаковки. Итоги рабочей поездки Александра Лукашенко в Добруш-16

Ромас Радевич, директор филиала «Добрушская бумажная фабрика «Герой труда»:
Продукт надо не только изготовить, но и уметь продать. А для того, чтобы продать, надо его красиво запаковать. Так вот вся красивая упаковка, которая есть в мире, это и есть упаковка, которая сделана на мелованном картоне.

Есть продукция, но часто нет своей упаковки. Итоги рабочей поездки Александра Лукашенко в Добруш-19

Сейчас градообразующая фабрика Добруша на слуху из-за проблем. Необходима модернизация, а она затянулась на годы.

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Эта поездка главы государства в Добруш (говорят, первая в истории райцентра) должна настроить на рабочий лад. Импортозамещение – это посыл и в целом промышленной политики Беларуси, и этой рабочей поездки нашего Президента на восток Гомельской области. Многое из того, что тут закупили, можно было бы произвести самим.

Есть продукция, но часто нет своей упаковки. Итоги рабочей поездки Александра Лукашенко в Добруш-22

Александр Лукашенко: «Ни в коем случае мы на это валюту тратить не будем»

Президенту подготовили плакаты и макет нового завода. Работать продолжают на старом. Если верить цифрам на бумаге, современное производство поднимет экспорт и производительность труда в несколько (а значит, и зарплаты).

Есть продукция, но часто нет своей упаковки. Итоги рабочей поездки Александра Лукашенко в Добруш-25

Евгений Пустовой:
Но и старые площади «стирать» с бумажного производства не стоит. Там работают раритетные машины из позапрошлого века. Правда, за нынешними показателям энергоемкости и производительности им уже не угнаться. Руководство «Беллесбумпрома» – за музей, Президент – за новые технологии.

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Есть продукция, но часто нет своей упаковки. Итоги рабочей поездки Александра Лукашенко в Добруш-28

Музей, конечно, создавать надо, и промышленный туризм развивать. Но то, что увидел глава государства на градообразующем и брендовом предприятии, не впечатляет. «Бумажной столицей» Добруш стал с доброй руки Паскевича. Князю здесь даже памятник стоит. А сейчас и современный завод может превратится в памятник. Здание отапливают, чтобы не загубить дорогостоящее оборудование.

Есть продукция, но часто нет своей упаковки. Итоги рабочей поездки Александра Лукашенко в Добруш-31

Евгений Пустовой:
По мнению руководства завода, подвели подрядчики: китайцы не справились – недоделки устранят австрийцы. Но не стоит слишком доверять иностранным, пусть и корпорациям. А то из-за ротозейства на местах и в ведомствах проблемы вынуждены решать на самом высоком уровне.

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Есть продукция, но часто нет своей упаковки. Итоги рабочей поездки Александра Лукашенко в Добруш-34

Пока красивые виды Добруша вынуждены печатать на других предприятиях, хотя в городе есть свое. Глава государства решил: тянуть резину с производством картона не будут. В итоге в одной локации создадут сразу два завода. Сделают то, что не смогли за годы советской власти. Государство поможет завершить модернизацию. Дедлайн определен.

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Есть продукция, но часто нет своей упаковки. Итоги рабочей поездки Александра Лукашенко в Добруш-37

Александр Лукашенко приехал в Добруш, чтобы сделать жизнь людей лучше. Поэтому с одного градообразующего предприятия внепланово отправился еще на одно хрупкое производство райцентра.

Евгений Пустовой:
Хрупкость экономических показателей фарфорового завода из-за возросшего импорта посуды. А все доходы – в модернизацию, необходимо держать марку и бренд. Два из трех сервизов экспортируют. Фарфор – самая элитная керамика.

Есть продукция, но часто нет своей упаковки. Итоги рабочей поездки Александра Лукашенко в Добруш-40

Изящная посуда нуждается в постоянном обновлении. Штат завода – более тысячи человек, в основном женщины. А в райцентрах, как известно, именно женская занятость сложный вопрос. Поэтому, несмотря на модернизацию, глава государства требует людей беречь. Как и это хрупкое производство.

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Из Добруша – небольшого города с двумя брендовыми заводами – Президент вернулся с подарком. Чайный сервиз для стола переговоров и ваза с национальным колоритом – хендмейд в музей Дворца Независимости.

Есть продукция, но часто нет своей упаковки. Итоги рабочей поездки Александра Лукашенко в Добруш-43

# Рабочая поездка Президента # Экономика # Александр Лукашенко # Евгений Пустовой # Ромас Радевич # Фотофакт

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