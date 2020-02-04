Украшены васильками и белорусскими символами. Александру Лукашенко подарили в Добруше сервиз и вазу

Новости Беларуси. Президенту на фарфоровом заводе сделали подарок – чайный сервиз и ваза с национальным колоритом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Хендмэйд. На ней белорусские символы васильки и элементы слуцкого пояса. Но главный подарок для Александра Лукашенко – это рассвет местных предприятий, которые были и остаются брендами Беларуси.