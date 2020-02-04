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Украшены васильками и белорусскими символами. Александру Лукашенко подарили в Добруше сервиз и вазу

04 февраля 2020 17:07
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Новости Беларуси. Президенту на фарфоровом заводе сделали подарок – чайный сервиз и ваза с национальным колоритом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Украшены васильками и белорусскими символами. Александру Лукашенко подарили в Добруше сервиз и вазу-1

Хендмэйд. На ней белорусские символы васильки и элементы слуцкого пояса. Но главный подарок для Александра Лукашенко – это рассвет местных предприятий, которые были и остаются брендами Беларуси.

Украшены васильками и белорусскими символами. Александру Лукашенко подарили в Добруше сервиз и вазу-4

Украшены васильками и белорусскими символами. Александру Лукашенко подарили в Добруше сервиз и вазу-6

Украшены васильками и белорусскими символами. Александру Лукашенко подарили в Добруше сервиз и вазу-8

# Подарки Президенту Беларуси # общество # Фотофакт

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