«Это безобразие. Всё это надо делать у себя». Александр Лукашенко в Добруше

Новости Беларуси. В Добруше Президенту показали отечественные образцы продукции. Но это не образец работы. Вопрос содержания и обложки в этих локациях ставят в буквальном смысле остро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

– Эта бумага ваша?

– Эта бумага наша, это рисовальная, сами альбомы. Но обложку мы тоже покупаем.

– Это безобразие. Все это надо делать у себя. Это самое сильное импортозамещение.