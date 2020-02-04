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«Это безобразие. Всё это надо делать у себя». Александр Лукашенко в Добруше

04 февраля 2020 20:31
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Новости Беларуси. В Добруше Президенту показали отечественные образцы продукции. Но это не образец работы. Вопрос содержания и обложки в этих локациях ставят в буквальном смысле остро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Это безобразие. Всё это надо делать у себя». Александр Лукашенко в Добруше-1

– Эта бумага ваша?
– Эта бумага наша, это рисовальная, сами альбомы. Но обложку мы тоже покупаем.
– Это безобразие. Все это надо делать у себя. Это самое сильное импортозамещение.

«Это безобразие. Всё это надо делать у себя». Александр Лукашенко в Добруше-4

# Рабочая поездка Президента # Экономика # Александр Лукашенко # Фотофакт

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