Беларусь и Украина договорились о либерализации автоперевозок

Новости Беларуси. Украина станет третьей страной, с которой у нас будет действовать безразрешительная система автоперевозок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Документ, предусматривающий полную либерализацию в этой сфере деятельности, подписали руководители транспортных ведомств. Теперь его должны ратифицировать парламенты.

Предполагается, что это произойдёт не позже апреля 2020 года, и к маю система должна начать работать.