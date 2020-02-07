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Беларусь и Украина договорились о либерализации автоперевозок

07 февраля 2020 15:13
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Новости Беларуси. Украина станет третьей страной, с которой у нас будет действовать безразрешительная система автоперевозок,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь и Украина договорились о либерализации автоперевозок-1

Документ, предусматривающий полную либерализацию в этой сфере деятельности, подписали руководители транспортных ведомств. Теперь его должны ратифицировать парламенты.

Предполагается, что это произойдёт не позже апреля 2020 года, и к маю система должна начать работать.

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# Беларусь-Украина # Экономика # Фотофакт

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