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Президент Беларуси с рабочей поездкой в Добруше: давайте сейчас начнём работать, чего мы будем откладывать

04 февраля 2020 20:49
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Новости Беларуси. Рабочая поездка Президента в Добруш. Здесь Александр Лукашенко посетил 4 февраля одно из старейших предприятий страны – бумажную фабрику, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сейчас она переживает не лучшие времена. В 2012 году начали строить завод по выпуску картона, но работы так и не были завершены. Подвел китайский генподрядчик. То, что могли сделать своими силами – сделали, но, чтобы запустить производство, нужны деньги, и немалые. И все же завод должен работать. Дело в том, что мелованный картон сейчас один из самых популярных материалов для упаковки. И если сможем выпускать сами – откажемся от чужого. Валюту надо зарабатывать, а не вывозить, – отметил Александр Лукашенко. А еще сообщил, что намерен «основательно поговорить» с Си Цзиньпином о китайских подрядчиках, проваливших проекты в Беларуси.

Президент Беларуси с рабочей поездкой в Добруше: давайте сейчас начнём работать, чего мы будем откладывать-1

Александру Лукашенко показали, как делается белорусский фарфор

Тема импортозамещения прозвучала и на фарфоровом заводе, куда глава государства решил заглянуть, отходя от запланированного маршрута.

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Президент Беларуси с рабочей поездкой в Добруше: давайте сейчас начнём работать, чего мы будем откладывать-4

Корреспондент Евгений Пустовой расскажет, как все было.

О Добруше на обратной стороне тетрадей читал каждый белорусский школьник. Но сейчас градообразующая фабрика на слуху из-за взрослых проблем: необходима модернизация, а она затянулась на годы. Решением проблемы занялся глава государства. Есть план развития, но вслепую Президент указ подписывать не стал – Александр Лукашенко привык лично вникать в ситуацию.

4 февраля борт номер один приземлился аккурат на площадке перед заводом. Главе государства обрисовали ситуацию.

Президент Беларуси с рабочей поездкой в Добруше: давайте сейчас начнём работать, чего мы будем откладывать-7

– Что у тебя не хватает? Завод построен.
– Ваше решение.
– И завтра будем работать?
– И завтра начинаем работать.
– Ну хорошо. Давайте сейчас начнем, чего мы будем откладывать.

Президент Беларуси с рабочей поездкой в Добруше: давайте сейчас начнём работать, чего мы будем откладывать-10

К приезду Президента подготовили цифры, плакаты и макет нового завода. А работать продолжают на старом. Бумажная фабрика – визитка Добруша и одно из старейших предприятий отрасли. Первую бумагоделательную машину в Добруш из Англии привез князь Паскевич (тот, который известный дворец в Гомеле заложил). Сам завод создан еще капиталистами царской России. При Советах он стал бумажной фабрикой «Герой труда».

В отличие от названий, оснащенность менялась реже. Настоящим героем труда можно назвать эту немецкую машину – она с 1896 года работает безукоризненно. Но техника из позапрошлого столетия не может по энергоемкости и производительности достичь показателей XXI века. Свое бумажное производство есть, а картон завозим.

Президент Беларуси с рабочей поездкой в Добруше: давайте сейчас начнём работать, чего мы будем откладывать-13

– Если мы будем производить конечную продукцию здесь с высокой добавленной стоимостью, мы ее сможем реализовать.
– Конечно. Мы в Беларусь завозим ежегодно почти 20 тысяч тонн такого картона и почти 20 тысяч тонн упаковки из этого картона. Плюс что-то делается внутри республики.
– Мы будем производить здесь 200 тысяч?
– 200 тысяч тонн.

Президент Беларуси с рабочей поездкой в Добруше: давайте сейчас начнём работать, чего мы будем откладывать-16

– Продадим то, что нам не надо?
– Больше 100. 150 тысяч пойдет на экспорт. Я могу сказать, что у нас есть проекты контрактов или соглашений. Ну, наверное, когда появится картон, тогда мы будем предметно говорить с покупателем.
– Рынок есть?
– Конечно! На постсоветском пространстве такого производства нет.

Президент Беларуси с рабочей поездкой в Добруше: давайте сейчас начнём работать, чего мы будем откладывать-19

Присутствовали генеральный прокурор и глава Госконтроля, но кардинальных мер сегодня не принято. Задача – вникнуть и решить вопросы.

У руководства «Беллесбумпрома» идея сохранить машины для музея. Президент уверен: музей – это о прошлом, в будущее надо двигаться на новых технологиях. Если нет своих, надо купить. Это же выгоднее, чем постоянно покупать заграничную тару для отечественных производителей, например, табака и конфет.

Президент Беларуси с рабочей поездкой в Добруше: давайте сейчас начнём работать, чего мы будем откладывать-22

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Понимаете, главная в чем проблема: у нас сейчас неосвоенных кредитов китайских хватает, но мы не знаем, что за эти деньги построить. Что нам надо. А я требую: больше этого быть не должно. Если мы за что-то взялись, мы должны сделать. И правительство, и ты в том числе, опустили руки и не знают, что предложить.

А тут не надо ничего выдумывать: импортозамещение – это главное. Сырье свое, все свое. Технологии – ну, надо покупать. Купили машину, поставили. Тем более компетенции, как ты говоришь, есть. Зачем нам придумывать что-то? Надо в этом направлении двигаться и занимать эти площади постепенно, но не отставая, не опаздывая. А потом музеи с тобой будем строить.

Тема импортозамещения звучит в развитии всего завода. Зачем кормить чужих производителей? Большинство узлов могли бы сами сделать, даже интеллектуальную начинку.

Президент Беларуси с рабочей поездкой в Добруше: давайте сейчас начнём работать, чего мы будем откладывать-25

Александр Лукашенко:
Хвастаемся, что у нас продвинутая умная страна. Вот двигатель стоит. У нас таких двигателей, я по виду уже смотрю, – море. Нет? На завод, пусть делают. Про транспортер вообще не говорю, о чем тут можно говорить. Эти стойки, балки и прочее, металл – он вечный.

Юрий Назаров, председатель концерна «Беллесбумпром»:
А это и делалось на нашем предприятии в Жлобине.

Президент Беларуси с рабочей поездкой в Добруше: давайте сейчас начнём работать, чего мы будем откладывать-28

Александр Лукашенко:
Понятно, понятно. Разные там бункеры и прочее – я не вижу, что тут сложного. Ну, уже если там какая-то электроника, сразу не можем сделать – хорошо, если надо, купим у них. Но все это мы должны производить у себя, если нам понадобится.

Александр Лукашенко: «Ни в коем случае мы на это валюту тратить не будем»

Грамотное импортозамещение должно быть во всем. В энергетической сфере обязательно. Местные энергетики обещают: завод можно перевести на местные виды топлива. Если понадобится, добавят котлы.

Президент Беларуси с рабочей поездкой в Добруше: давайте сейчас начнём работать, чего мы будем откладывать-31

«Это безобразие. Всё это надо делать у себя». Александр Лукашенко в Добруше

Бумагу в Добруше выпускают полтора столетия, и юбилейный год встречают с грузом старых проблем. Еще пять лет назад здесь должны были освоить выпуск трехслойного картона по 200 тысяч тонн в год. Строительством занялась китайская компания. Белорусская сторона освободила ее от пошлин, а Госбанк Китая выделил кредит. По рукам партеры ударили еще 2012 году. А в 2017-м подрядчик ретировался, контракт разорвали. Опыта не хватило. Теперь помочь обещают австрийцы. За девять месяцев устранят неполадки, а спустя год продукция пойдет в тираж. Цена вопроса – 83 миллиона долларов (это сумма, которая осталась от неосвоенного китайского кредита).

Президент Беларуси с рабочей поездкой в Добруше: давайте сейчас начнём работать, чего мы будем откладывать-34

Евгений Пустовой, корреспондент:
Новый завод к 2023 году должен увеличить финансовые показатели. Производительность труда и выручка – в 10 раз, а это рост зарплат. Но самое важное – экспорт почти в 100 раз. Гладко было на бумаге, но забыли про овраги. Так и получилось с производством трехслойного картона.

С конвейера на экспорт должна сходить продукция на 205 миллионов долларов ежегодно. Пока на аналогичный импорт мы ежегодно тратим по 100 миллионов долларов.

Президент Беларуси с рабочей поездкой в Добруше: давайте сейчас начнём работать, чего мы будем откладывать-37

Сейчас оборудование мирового уровня просто простаивает. Правда, эта машина пока «без мозгов» – без системы управления. Оборудование покрыли специальным полимером, если переохладится – безвозвратно испортится. Чтобы не загубить новый, но неработающий завод вынуждены отапливать. К следующему отопительному сезону все должно поменяться – на этом настаивает Президент.

Александр Лукашенко: у меня с Си Цзиньпином будет очень серьёзный разговор по этим вот недоделкам китайских компаний

Обеспокоенность заводчан Президенту передал главный редактор местной газеты. Александр Лукашенко успокоил: еще будет возможность пообщаться с людьми.

Президент Беларуси с рабочей поездкой в Добруше: давайте сейчас начнём работать, чего мы будем откладывать-40

Александр Лукашенко:
В 2020 году мы полностью введем в эксплуатацию эту фабрику. Нам не нужны будут две машины старой фабрики, как мне доложили. Третью мы в 2014 году модернизировали, она будет работать. А две старые энергоемкие нам не нужны будут, поэтому посмотрим, что с ними делать, чем занять те старые корпуса.

Президент Беларуси: К концу года фабрика в Добруше выйдет на работу в нормальном режиме

Вы там видели на столе. Белые все эти пластинки – это мы будем картон здесь производить. А все красивое, цветное, оказывается, мы не делаем, все это по импорту. То есть продаем полуфабрикат. В лесу живем и завозим эту бумагу из-за пределов, из Польши или еще откуда-то.

Мы должны определиться и до конца года мы начнем это делать уже здесь, на старых площадях. Пусть жители Добруша не переживают, коль я сюда уже приехал, и специалисты все здесь, руководители концерна и ваши руководители, фабрики этой, мы разобрались уже. Разобрались и примем это решение.

Президент Беларуси с рабочей поездкой в Добруше: давайте сейчас начнём работать, чего мы будем откладывать-43

# Рабочая поездка Президента # Экономика # Александр Лукашенко # Юрий Назаров # Евгений Пустовой # Фотофакт

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