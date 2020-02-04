Президент Беларуси с рабочей поездкой в Добруше: давайте сейчас начнём работать, чего мы будем откладывать

Новости Беларуси. Рабочая поездка Президента в Добруш. Здесь Александр Лукашенко посетил 4 февраля одно из старейших предприятий страны – бумажную фабрику, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сейчас она переживает не лучшие времена. В 2012 году начали строить завод по выпуску картона, но работы так и не были завершены. Подвел китайский генподрядчик. То, что могли сделать своими силами – сделали, но, чтобы запустить производство, нужны деньги, и немалые. И все же завод должен работать. Дело в том, что мелованный картон сейчас один из самых популярных материалов для упаковки. И если сможем выпускать сами – откажемся от чужого. Валюту надо зарабатывать, а не вывозить, – отметил Александр Лукашенко. А еще сообщил, что намерен «основательно поговорить» с Си Цзиньпином о китайских подрядчиках, проваливших проекты в Беларуси.

Корреспондент Евгений Пустовой расскажет, как все было. О Добруше на обратной стороне тетрадей читал каждый белорусский школьник. Но сейчас градообразующая фабрика на слуху из-за взрослых проблем: необходима модернизация, а она затянулась на годы. Решением проблемы занялся глава государства. Есть план развития, но вслепую Президент указ подписывать не стал – Александр Лукашенко привык лично вникать в ситуацию. 4 февраля борт номер один приземлился аккурат на площадке перед заводом. Главе государства обрисовали ситуацию.

– Что у тебя не хватает? Завод построен.

– Ваше решение.

– И завтра будем работать?

– И завтра начинаем работать.

– Ну хорошо. Давайте сейчас начнем, чего мы будем откладывать.

К приезду Президента подготовили цифры, плакаты и макет нового завода. А работать продолжают на старом. Бумажная фабрика – визитка Добруша и одно из старейших предприятий отрасли. Первую бумагоделательную машину в Добруш из Англии привез князь Паскевич (тот, который известный дворец в Гомеле заложил). Сам завод создан еще капиталистами царской России. При Советах он стал бумажной фабрикой «Герой труда». В отличие от названий, оснащенность менялась реже. Настоящим героем труда можно назвать эту немецкую машину – она с 1896 года работает безукоризненно. Но техника из позапрошлого столетия не может по энергоемкости и производительности достичь показателей XXI века. Свое бумажное производство есть, а картон завозим.

– Если мы будем производить конечную продукцию здесь с высокой добавленной стоимостью, мы ее сможем реализовать.

– Конечно. Мы в Беларусь завозим ежегодно почти 20 тысяч тонн такого картона и почти 20 тысяч тонн упаковки из этого картона. Плюс что-то делается внутри республики.

– Мы будем производить здесь 200 тысяч?

– 200 тысяч тонн.

– Продадим то, что нам не надо?

– Больше 100. 150 тысяч пойдет на экспорт. Я могу сказать, что у нас есть проекты контрактов или соглашений. Ну, наверное, когда появится картон, тогда мы будем предметно говорить с покупателем.

– Рынок есть?

– Конечно! На постсоветском пространстве такого производства нет.

Присутствовали генеральный прокурор и глава Госконтроля, но кардинальных мер сегодня не принято. Задача – вникнуть и решить вопросы. У руководства «Беллесбумпрома» идея сохранить машины для музея. Президент уверен: музей – это о прошлом, в будущее надо двигаться на новых технологиях. Если нет своих, надо купить. Это же выгоднее, чем постоянно покупать заграничную тару для отечественных производителей, например, табака и конфет.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Понимаете, главная в чем проблема: у нас сейчас неосвоенных кредитов китайских хватает, но мы не знаем, что за эти деньги построить. Что нам надо. А я требую: больше этого быть не должно. Если мы за что-то взялись, мы должны сделать. И правительство, и ты в том числе, опустили руки и не знают, что предложить. А тут не надо ничего выдумывать: импортозамещение – это главное. Сырье свое, все свое. Технологии – ну, надо покупать. Купили машину, поставили. Тем более компетенции, как ты говоришь, есть. Зачем нам придумывать что-то? Надо в этом направлении двигаться и занимать эти площади постепенно, но не отставая, не опаздывая. А потом музеи с тобой будем строить. Тема импортозамещения звучит в развитии всего завода. Зачем кормить чужих производителей? Большинство узлов могли бы сами сделать, даже интеллектуальную начинку.

Александр Лукашенко:

Хвастаемся, что у нас продвинутая умная страна. Вот двигатель стоит. У нас таких двигателей, я по виду уже смотрю, – море. Нет? На завод, пусть делают. Про транспортер вообще не говорю, о чем тут можно говорить. Эти стойки, балки и прочее, металл – он вечный. Юрий Назаров, председатель концерна «Беллесбумпром»:

А это и делалось на нашем предприятии в Жлобине.

Александр Лукашенко:

Понятно, понятно. Разные там бункеры и прочее – я не вижу, что тут сложного. Ну, уже если там какая-то электроника, сразу не можем сделать – хорошо, если надо, купим у них. Но все это мы должны производить у себя, если нам понадобится. Александр Лукашенко: «Ни в коем случае мы на это валюту тратить не будем» Грамотное импортозамещение должно быть во всем. В энергетической сфере обязательно. Местные энергетики обещают: завод можно перевести на местные виды топлива. Если понадобится, добавят котлы.

«Это безобразие. Всё это надо делать у себя». Александр Лукашенко в Добруше Бумагу в Добруше выпускают полтора столетия, и юбилейный год встречают с грузом старых проблем. Еще пять лет назад здесь должны были освоить выпуск трехслойного картона по 200 тысяч тонн в год. Строительством занялась китайская компания. Белорусская сторона освободила ее от пошлин, а Госбанк Китая выделил кредит. По рукам партеры ударили еще 2012 году. А в 2017-м подрядчик ретировался, контракт разорвали. Опыта не хватило. Теперь помочь обещают австрийцы. За девять месяцев устранят неполадки, а спустя год продукция пойдет в тираж. Цена вопроса – 83 миллиона долларов (это сумма, которая осталась от неосвоенного китайского кредита).

Евгений Пустовой, корреспондент:

Новый завод к 2023 году должен увеличить финансовые показатели. Производительность труда и выручка – в 10 раз, а это рост зарплат. Но самое важное – экспорт почти в 100 раз. Гладко было на бумаге, но забыли про овраги. Так и получилось с производством трехслойного картона. С конвейера на экспорт должна сходить продукция на 205 миллионов долларов ежегодно. Пока на аналогичный импорт мы ежегодно тратим по 100 миллионов долларов.

Сейчас оборудование мирового уровня просто простаивает. Правда, эта машина пока «без мозгов» – без системы управления. Оборудование покрыли специальным полимером, если переохладится – безвозвратно испортится. Чтобы не загубить новый, но неработающий завод вынуждены отапливать. К следующему отопительному сезону все должно поменяться – на этом настаивает Президент. Александр Лукашенко: у меня с Си Цзиньпином будет очень серьёзный разговор по этим вот недоделкам китайских компаний Обеспокоенность заводчан Президенту передал главный редактор местной газеты. Александр Лукашенко успокоил: еще будет возможность пообщаться с людьми.