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«Мы выезжаем в поле – пашем, сеем». Как студенты сельхозакадемии помогают аграриям в посевной

04 апреля 2020 13:01
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Новости Беларуси. Помощь аграриям и практика для будущих специалистов. Более 130 студентов Белорусской государственной сельхозакадемии активно включились в посевную кампанию – сформировано 15 трудовых отрядов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

«Мы выезжаем в поле – пашем, сеем». Как студенты сельхозакадемии помогают аграриям в посевной-1

Этой весной подмога в полях как нельзя кстати. Дефицит снега привел к недостатку влаги в почве. Поэтому посевная началась рекордно рано и сеять необходимо оперативно.  

«Мы выезжаем в поле – пашем, сеем». Как студенты сельхозакадемии помогают аграриям в посевной-4

В эти дни студенты чинят технику, вспахивают землю и готовят почву. Для третьекурсников, которые целый год осваивали теорию в учебных аудиториях, участие в посевной – это возможность опробовать свои знания.  

«Мы выезжаем в поле – пашем, сеем». Как студенты сельхозакадемии помогают аграриям в посевной-7

Александр Андрейчиков, студент Белоруской государственной сельхозакадемии:  
Теория не даст того, что дает практика. Мы выезжаем в поле  пашем, сеем, тренируемся, практикуемся. В целом, питание хорошее, коллектив хороший. Все помогают, никто никогда не отказывает в помощи. Мне нравится.  

«Мы выезжаем в поле – пашем, сеем». Как студенты сельхозакадемии помогают аграриям в посевной-10

Александр Ратников, главный инженер ОАО «Новогородищенское»:
От того, как мы их сейчас научим, будет зависеть в дальнейшем, какими специалистами они станут. Скажу, что ребята серьезные, доверить можно многое им.

«Мы выезжаем в поле – пашем, сеем». Как студенты сельхозакадемии помогают аграриям в посевной-13



Студотряды сельхозакадемии в эти дни помогают аграриям по всей области. Смена продлится до 25 апреля.         

# Сельское хозяйство # Экономика # Фотофакт

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