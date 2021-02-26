Новости экономики за 26.02.2021

Новости Беларуси. Когда в Беларуси появятся собственные майнинг-фермы? Сколько сельхозорганизаций преодолели финансовый кризис и выбрались из долгов по итогам 2020 года? Почему Китай делает ставку на развитие села, а Россия будет хранить свою свежевыловленную рыбу в Японии?

Наталья Надольская с новостями деловой сферы в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В МИНЭНЕРГО ИЗУЧАЮТ ПЕРСПЕКТИВЫ СОЗДАНИЯ МАЙНИНГ-ФЕРМ В БЕЛАРУСИ

В Минэнерго изучают перспективы создания майнинг-ферм в Беларуси. Вопрос необходимо детально и комплексно изучить, в том числе оценить возможные риски.

Наибольшее количество биткоинов добывает Китай – на его долю приходится 65 % всей мощности майнинговой сети. Кроме того, фермы по добыче биткоинов активно создаются в США, Канаде, России и других странах.