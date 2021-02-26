Новости экономики за 26.02.2021
Новости Беларуси. Когда в Беларуси появятся собственные майнинг-фермы? Сколько сельхозорганизаций преодолели финансовый кризис и выбрались из долгов по итогам 2020 года? Почему Китай делает ставку на развитие села, а Россия будет хранить свою свежевыловленную рыбу в Японии?
Наталья Надольская с новостями деловой сферы в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В МИНЭНЕРГО ИЗУЧАЮТ ПЕРСПЕКТИВЫ СОЗДАНИЯ МАЙНИНГ-ФЕРМ В БЕЛАРУСИ
В Минэнерго изучают перспективы создания майнинг-ферм в Беларуси. Вопрос необходимо детально и комплексно изучить, в том числе оценить возможные риски.
Наибольшее количество биткоинов добывает Китай – на его долю приходится 65 % всей мощности майнинговой сети. Кроме того, фермы по добыче биткоинов активно создаются в США, Канаде, России и других странах.
Напомним, в январе 2021 года, посещая инновационный центр «Горизонт», Александр Лукашенко объяснил, что запуск БелАЭС делает рентабельными проекты майнинга криптовалют в Беларуси.
Активный рост биткоина начался в феврале. Это случилось после того, как Tesla инвестировала в биткоин 1,5 миллиарда долларов.
Меньше на 58. В Беларуси за 2020 год сократилось количество убыточных сельхозорганизаций
СТАВКА НА РАЗВИТИЕ СЕЛА: КИТАЙ ПОЗАБОТИЛСЯ О БЕДНЫХ
100 миллионов человек смогли подняться над чертой бедности в Китае за последние восемь лет. Китай достиг цели ООН по борьбе с нищетой раньше установленного срока. Еще 21 год назад, по данным Всемирного банка, коэффициент бедности в Китае, то есть процент людей с доходами ниже установленной черты, составлял почти 50 %. Сейчас – 0,6 %.
Победить нищету удалось благодаря пособиям и созданию рабочих мест. В бедных районах строились дороги в труднодоступных местах, прокладывались коммуникации, оптоволоконная связь, производились выплаты и создавались производства.
Россия решила хранить свою рыбу на складах Японии. И вот почему
Свою роль сыграли и развитие электронных торговых площадок, и новые технологии в целом. В Китае даже обычная бабушка, торгующая на улице зеленью, сможет принять оплату по QR-коду. Всего же Пекин вложил в борьбу с нищетой почти четверть триллиона долларов.