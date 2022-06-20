Дмитрий Ярошевич: пока люди ходят на работу, экономика не может загнуться и лечь
Новости Беларуси. Маршрут к финансовому росту. Что Беларусь делает для развития бизнеса? Топ-менеджеры предприятий и предприниматели в ток-шоу «По существу» обсудят, работают ли меры по поддержке экономики.
Алена Сырова, СТВ:
Как в целом чувствует себя белорусская экономика? Потому что нам пророчили уже на протяжении нескольких лет, что вот-вот загнемся, вот-вот ляжет.
Дмитрий Ярошевич, заместитель министра экономики Беларуси:
Это все неправда, такого не может быть. Экономика не может загнуться и лечь, потому что экономика – это люди. Пока люди ходят на работу, работают, потребляют, ходят в магазины, это просто невозможно. Она действительно может немножко упасть, как у нас сейчас ситуация по пяти месяцам. Это связано с определенными, я не буду детализировать, товарами, которые мы не смогли продать, еще из-за чего-то. Но экономика не может упасть, она всегда работает.
Алена Сырова:
Ваши прогнозы какие сейчас?
Дмитрий Ярошевич:
Прогнозы на что, на рост?
Кирилл Казаков, СТВ:
Ну да, на рост. Мы в прошлом году росли, в этом году надеялись расти с ВВП.
Дмитрий Ярошевич:
На самом деле это не самое главное. Главное – это чтобы была работа, был доход постоянный. И здесь мы как раз это обеспечиваем.
Кирилл Казаков:
Президент сказал: когда ты приходишь в магазин, а там есть все, но ты не можешь этого купить – это очень плохо.
Дмитрий Ярошевич:
Здесь как раз вопрос в том, что первоочередная, приоритетнейшая задача – чтобы предприятия работали. Чтобы на них работали наши граждане, наши люди – именно работали, производили продукцию – это вторая. И могли ее продавать, процесс этот был постоянным и непрерывным. Это, в принципе, основная задача наша. Потому что только в таком случае мы не ощутим никакого влияния. Это очень простая рекомендация: каждому на своем месте выполнять свои функции, добросовестно стараться.
Мы, например, у себя наблюдаем серьезную консолидацию общества сейчас. Консолидацию бизнеса, консолидацию граждан. Граждане все больше выбирают белорусского производителя наконец-то. К этому шли, это осознанный выбор. Не то что навязываем, а люди понимают: если мы купили сегодня белорусский товар, мы помогли соседу, завтра сосед поможет нам, купив товар. Такое осознанное импортозамещение каждого. Мы должны от импорта отказаться.
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