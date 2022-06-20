Дмитрий Ярошевич: пока люди ходят на работу, экономика не может загнуться и лечь

Новости Беларуси. Маршрут к финансовому росту. Что Беларусь делает для развития бизнеса? Топ-менеджеры предприятий и предприниматели в ток-шоу «По существу» обсудят, работают ли меры по поддержке экономики. Алена Сырова, СТВ:

Как в целом чувствует себя белорусская экономика? Потому что нам пророчили уже на протяжении нескольких лет, что вот-вот загнемся, вот-вот ляжет.

Дмитрий Ярошевич, заместитель министра экономики Беларуси:

Это все неправда, такого не может быть. Экономика не может загнуться и лечь, потому что экономика – это люди. Пока люди ходят на работу, работают, потребляют, ходят в магазины, это просто невозможно. Она действительно может немножко упасть, как у нас сейчас ситуация по пяти месяцам. Это связано с определенными, я не буду детализировать, товарами, которые мы не смогли продать, еще из-за чего-то. Но экономика не может упасть, она всегда работает. Алена Сырова:

Ваши прогнозы какие сейчас? Дмитрий Ярошевич:

Прогнозы на что, на рост? Кирилл Казаков, СТВ:

Ну да, на рост. Мы в прошлом году росли, в этом году надеялись расти с ВВП. Дмитрий Ярошевич:

На самом деле это не самое главное. Главное – это чтобы была работа, был доход постоянный. И здесь мы как раз это обеспечиваем.