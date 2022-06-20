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Доллар стоил 3,5 – майка была 20 рублей, доллар стал 2,5 – майка стоит 30 рублей. Почему так происходит?

20 июня 2022 17:37
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Новости Беларуси. Маршрут к финансовому росту. Что Беларусь делает для развития бизнеса? Топ-менеджеры предприятий и предприниматели в ток-шоу «По существу» обсудят, работают ли меры по поддержке экономики.

Кирилл Казаков, СТВ:
Вопрос как к человеку из реального сектора экономика. Опять же, спрашиваю языком кухонь. Доллар стоил 3,5. Я пришел в магазин и увидел условную майку за 20 рублей. Доллар стал 2,5 – я пришел в магазин и увидел майку за 30 рублей. Эту же. Это в магазине Zara, что мне скрывать. Вопрос: откуда взялись эти 10 рублей? Продавщица говорит – логистика. А когда ты понимаешь, что эта майка Zara приехала в декабре и она лежит на складе. Объясните мне эту логику.

Доллар стоил 3,5 – майка была 20 рублей, доллар стал 2,5 – майка стоит 30 рублей. Почему так происходит?-1

Татьяна Лугина, председатель концерна «Беллегпром»:
Во-первых, еще каждый из бизнеса, кто привез эту майку, заложил и риски будущих периодов на покупку сырья, на покупку маек тех же. Поэтому каждый страхуется. Но то, что логистика в этом году дала увеличение, считай, отпускной и розничной цены – это однозначно.

Кирилл Казаков:
Доллар вернулся, а цена осталась и даже увеличилась?

Татьяна Лугина:
Но доллар вернулся. Буквально тут два месяца мы видим, что он вернулся. Я хочу сказать, бизнесу неизвестно, как считают доллар в августе.

Доллар стоил 3,5 – майка была 20 рублей, доллар стал 2,5 – майка стоит 30 рублей. Почему так происходит?-4

Кирилл Казаков:
Я сегодня фондовую биржу в Москве смотрел – там доллар на уровне 2015 года.

Алена Сырова, СТВ:
Geely после известных событий нашли способ снизить стоимость.

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# Государственная политика в области ценообразования # Экономика # Кирилл Казаков # Татьяна Лугина # Алена Сырова # Фотофакт

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