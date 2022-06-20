Доллар стоил 3,5 – майка была 20 рублей, доллар стал 2,5 – майка стоит 30 рублей. Почему так происходит?

Новости Беларуси. Маршрут к финансовому росту. Что Беларусь делает для развития бизнеса? Топ-менеджеры предприятий и предприниматели в ток-шоу «По существу» обсудят, работают ли меры по поддержке экономики.

Кирилл Казаков, СТВ:

Вопрос как к человеку из реального сектора экономика. Опять же, спрашиваю языком кухонь. Доллар стоил 3,5. Я пришел в магазин и увидел условную майку за 20 рублей. Доллар стал 2,5 – я пришел в магазин и увидел майку за 30 рублей. Эту же. Это в магазине Zara, что мне скрывать. Вопрос: откуда взялись эти 10 рублей? Продавщица говорит – логистика. А когда ты понимаешь, что эта майка Zara приехала в декабре и она лежит на складе. Объясните мне эту логику.