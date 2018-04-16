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Что сегодня связывает Беларусь и Молдову? Репортаж СТВ

16 апреля 2018 19:32
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Новости Беларуси. Что сегодня связывает Минск и Кишинев, и какие совместные проекты готовят стороны? Ответы для программы Новости «24 часа» на СТВ искала Виктория Ходосок.

Что сегодня связывает Беларусь и Молдову? Репортаж СТВ-1

Тесные отношения между Беларусью и Молдовой поддерживаются на самом высоком уровне. Это уже четвертый официальный визит Александра Лукашенко в Кишинев. Впервые сюда белорусский лидер приезжал осенью 1995, во второй раз – в 2009 для участия в заседании Совета глав государств СНГ, и в третий – в 2014.

От посещения предприятий до переговоров с Александром Лукашенко: итоги визита президента Молдовы в Беларусь

Что сегодня связывает Беларусь и Молдову? Репортаж СТВ-4

Белорусско-молдавский товарооборот в 2017 году составил 200 миллионов долларов. Задача – увеличить вдвое, экономические интересы у стран взаимные. Сегодня в Беларуси работает два десятка предприятий с молдавским капиталом. В Молдове – с белорусским – их почти 90.

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Что сегодня связывает Беларусь и Молдову? Репортаж СТВ-7

В том числе налажена сборка белорусских тракторов и троллейбусов. По кишиневским улицам ездит уже около 300 машин. Их выпуск в 2018 году увеличат вдвое. Кстати, половина троллейбусов – совместный монтаж.

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Что сегодня связывает Беларусь и Молдову? Репортаж СТВ-10

Белорусский экспорт в Молдову в 2017 году вырос на 13,3%, до 133,5 миллионов долларов. Импорт немного сократился – на 0,8 %.

Что сегодня связывает Беларусь и Молдову? Репортаж СТВ-13

В основном в Молдову мы поставляем нефтепродукты, технику и изделия из дерева. Основные статьи импорта – фрукты, вина, лекарства.

Что сегодня связывает Беларусь и Молдову? Репортаж СТВ-16

Расширять сотрудничество страны намерены во многих сферах. Например, в сельском хозяйстве. Обсуждается проект строительства по белорусским технологиям молочно-товарного комплекса.

Что сегодня связывает Беларусь и Молдову? Репортаж СТВ-19

Что сегодня связывает Беларусь и Молдову? Репортаж СТВ-21

В Молдове действует более 60 представительств и дистрибьюторов белорусских предприятий.

Что сегодня связывает Беларусь и Молдову? Репортаж СТВ-24

Беларусь и Молдову давно связывают еще и тесные культурные отношения. Так, в Кишиневе открыт центр белорусской культуры. А в Минске летом проводятся дни культуры дружественной нам страны.

Что сегодня связывает Беларусь и Молдову? Репортаж СТВ-27

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Отметим, что в Беларуси проживает около 5000 этнических молдаван.

# Экономика # Александр Лукашенко # Фотофакт # Беларусь-Молдова

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