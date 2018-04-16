Что сегодня связывает Беларусь и Молдову? Репортаж СТВ

Новости Беларуси. Что сегодня связывает Минск и Кишинев, и какие совместные проекты готовят стороны? Ответы для программы Новости «24 часа» на СТВ искала Виктория Ходосок.

Тесные отношения между Беларусью и Молдовой поддерживаются на самом высоком уровне. Это уже четвертый официальный визит Александра Лукашенко в Кишинев. Впервые сюда белорусский лидер приезжал осенью 1995, во второй раз – в 2009 для участия в заседании Совета глав государств СНГ, и в третий – в 2014. От посещения предприятий до переговоров с Александром Лукашенко: итоги визита президента Молдовы в Беларусь

Белорусско-молдавский товарооборот в 2017 году составил 200 миллионов долларов. Задача – увеличить вдвое, экономические интересы у стран взаимные. Сегодня в Беларуси работает два десятка предприятий с молдавским капиталом. В Молдове – с белорусским – их почти 90. Беларусь и Молдова отмечают 25-летие установления дипломатических отношений

В том числе налажена сборка белорусских тракторов и троллейбусов. По кишиневским улицам ездит уже около 300 машин. Их выпуск в 2018 году увеличат вдвое. Кстати, половина троллейбусов – совместный монтаж. Беларусь подарит Молдове тракторы и коммунальные машины МАЗ

Белорусский экспорт в Молдову в 2017 году вырос на 13,3%, до 133,5 миллионов долларов. Импорт немного сократился – на 0,8 %.

В основном в Молдову мы поставляем нефтепродукты, технику и изделия из дерева. Основные статьи импорта – фрукты, вина, лекарства.

Расширять сотрудничество страны намерены во многих сферах. Например, в сельском хозяйстве. Обсуждается проект строительства по белорусским технологиям молочно-товарного комплекса.

В Молдове действует более 60 представительств и дистрибьюторов белорусских предприятий.

Беларусь и Молдову давно связывают еще и тесные культурные отношения. Так, в Кишиневе открыт центр белорусской культуры. А в Минске летом проводятся дни культуры дружественной нам страны.